Замглавы Кабмина Бакыт Торобаев 5 января поручил энергетикам обеспечить бесперебойную подачу электричества. Такое поручение он дал на совещании по работе Чуйского предприятия электрических сетей.

На совещании он сказал, что энергетики должны быть полностью готовы к предстоящим заморозкам.

«Со следующей недели ожидается резкое изменение погоды. Поэтому с сегодняшнего дня всем областным предприятиям электрических сетей необходимо начать тщательную проверку надежности работы всех подстанций и линий электропередач», — отметил он.

Торобаев поручил ускорить работу по закупкам, установке и ремонту электрооборудования на этот год. Также он поручил усилить работу по внедрению «умных» счетчиков, что позволит сократить потери электроэнергии.

Ранее Кыргызгидромет сообщил о резком похолодании со следующей недели. По данным агентства, с 9 января температура воздуха в некоторых регионах снизится до -12 °C.

В начале ноября 2022 года жители всех регионов Кыргызстана столкнулись с отключениями света. Тогда в Нацэнергохолдинге это объяснили высокими нагрузками на энергосистему из-за похолоданий.

В середине декабря в холдинге сообщили, что кыргызстанцы потребляют в сутки до 70 млн киловатт-часов электроэнергии, тогда как в прошлом году показатели держались на уровне 55-56 млн киловатт. По словам главы холдинга Талайбека Байгазиева, это исторический максимум.

На фоне этого энергетики несколько раз призывали кыргызстанцев бережнее относится к потреблению электричества.