В Московском районе Чуйской области 16 марта милиция задержала мужчину подозреваемого в избиении 12-летнего сына. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.
О том, что мальчик был избит в милицию сообщил участковый района. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Истязание».
На теле мальчика во время следствия нашли новые и старые травмы, которые он получил в результате избиения отцом. Мужчину 1989 года рождения задержали и водворили в ИВС.
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.
Куда можно обратиться за помощью в случае насилия по отношению к детям:
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.
В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, контакты: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, контакты: 0312512640, 0312316466;
- ОО «Центр женских инициатив — Аялзат» — город Ош, ул. Ленина, 221, контакты: 0776380707, 0557777405, 0322255608;
- кризисный центр «Ак Журөк» — город Ош, ул. Ленина, 205, контакты: 0550231329;
- кризисный центр «Надежда» при ОФ «Диа» — город Ош, ул. Заднепровского, 12/1, контакты: 0777146982, 0773843461, 0772754912;
- кризисный центр «Бактылуу эне» — город Балыкчы, ул. Каралаева, 26, 0702748928;
- ОО «Аялзат — Развитие женских инициатив» — город Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, контакты: 0554055980;
- кризисный центр «Мээрман» — город Каракол, контакты: 0706383637;
- центр помощи и реабилитации женщин «Химая» — город Каракол, 0551733390;
- кризисный центр «Теңдеш» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;
- ОО «Нуржолбер» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Центр женских инициатив — Аялзат» — Талас, контакты: 0707484713, 0552773377, 0558445855;
- реабилитационный центр «Каниет» — Джалал-Абад, контакты: 0774855227;
- ОО «Активист» — город Разаков, ул. Додосьян (ориентир: 2 этаж здания автовокзала), контакты: 0772602767 (Кадамжайский район), 0552601100 (Баткенский район), 0777558758 (Лейлекский район).