В Московском районе Чуйской области 16 марта милиция задержала мужчину подозреваемого в избиении 12-летнего сына. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

О том, что мальчик был избит в милицию сообщил участковый района. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Истязание».

На теле мальчика во время следствия нашли новые и старые травмы, которые он получил в результате избиения отцом. Мужчину 1989 года рождения задержали и водворили в ИВС.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Куда можно обратиться за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия: