Через неделю – 5 апреля – будет уже вторая годовщина со дня смерти Айзады Канатбековой. А еще через три дня – 8 апреля – истечет срок давности по делу о халатности милиционеров УВД Первомайского района Бишкека при поисках похищенной девушки, допустивших убийство Канатбековой.

«От следствия нет ни слуху, ни духу»

Дело о халатности расследует столичное управление ГКНБ, спустя два года его все еще не передали в суд. По словам адвоката Нурбека Токтакунова, до сих пор неизвестно, кого и по какой статье будут привлекать.

«Мы осознавали, [что наступит] срок давности, поэтому постоянно трясли следствие, обращались в Генпрокуратуру, в судебные органы. Мы понимали, что срок давности истечет и они будут ссылаться [на это]. Хотя остается возможность подачи гражданского иска, но мы хотели делать это по уголовному делу», — говорит Токтакунов.

По его словам, пострадавшая сторона уже обращалась в Первомайский районный суд Бишкека. 9 января 2023 года суд обязал вести расследование и информировать пострадавшую сторону.

«После этого следователь сказал, что он начинает расследование, что будет привлекать к ответственности кого-то из милиции. Мы пока даже не знаем, кого. С тех пор от следствия нет ни слуху ни духу», — рассказывает он.

«Они не шевелились»

Токтакунов утверждает, что в деле допустивших убийство Айзады милиционеров присутствует не только халатность, но и фальсификация документов со стороны должностных лиц – экс-начальника Первомайского РУВД Акылбека Казакеева и экс-начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева. После убийства девушки и общественной реакции на него их уволили с занимаемых должностей. Но в феврале 2022 года Матмусаева назначили начальником управления правового обеспечения МВД.

«После того, как дело получило резонанс, они срочно фальсифицировали документы о том, что они активно занимаются поисками Айзады. Хотя, по всем данным, они не шевелились. В этом были задействованы и прокурорские работники. Там целый пакет [нарушений] – по халатности, по злоупотреблению служебным положением и по фальсификации документов», — считает адвокат и добавляет, что он будет требовать привлечения милиционеров к ответственности и за эти нарушения.

Токтакунов говорит, что следователи и гособвинение скрывают от пострадавшей стороны информацию о следствии и «ведут кулуарные переговоры». По его словам, следствие обнадеживает пострадавшую сторону тем, что привлечет подозреваемых к ответственности, но сам юрист подозревает, что оно лишь тянет время, чтобы затем сказать, что 8 апреля срок давности истек «и развести руками».

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля 2021 года. По словам ее матери Назгуль Шакеновой, когда она обратилась в милицию, следователь сказал ей, чтобы она не переживала и добавил, что «скоро на свадьбе будете гулять».

Мать знала похитителя и сообщила милиции, кто он — это был неоднократно судимый Замирбек Тенизбаев, который преследовал Канатбекову и уже пытался ее похитить раньше. Девушка так боялась преследователя, что решила покинуть Кыргызстан, купив билеты в Турцию.

Похищение Канатбековой зафиксировали уличные видеокамеры, поэтому номер машины и количество похитителей были известны сразу.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, в поле недалеко от Бишкека нашли автомобиль, в котором находилось тело уже убитой девушки. В нем же обнаружили труп покончившего с собой Замирбека Тенизбаева. К тому времени машина находилась там уже пару дней. При этом за день до этого следователь убеждал мать девушки, что ее дочь видели в Бишкеке живой и здоровой.

Похищение и убийство девушки и бездействие милиции вызвали общественный резонанс и критику работы правоохранителей.

На следующий день после обнаружения тела Канатбековой сотни граждан, недовольных бездействием милиции, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Они требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

10 апреля 2021 года МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров освободили от должностей, 27 предупредили о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекратили в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева.

Пятерых соучастников похищения девушки суд признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.