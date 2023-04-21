Они подчеркнули, что несмотря на то, что Кыргызстан существует уже 30 лет «многие русскоязычные СМИ, блоггеры и официальные власти продолжают настаивать на некорректном названии – “Киргизия”». Они призвали использовать корректное название страны – «Кыргызстан».

«То, что некоторым кажется прихотью или путаницей, для жителей страны является не только правом самим определять название страны, но и восстановлением исторической справедливости, разрывом с колониальным прошлым и советской эпохой, которая, помимо прочего, запомнилась политическими гонениями, репрессиями и подавлением культурной идентичности», – отметили авторы расширения.

Его можно установить, пройдя по этой ссылке.

Также создатели расширения запустили онлайн-петицию на сайте change.org с призывом ко всему русскоязычному сообществу называть республику Кыргызстаном. Они просят подписать ее всех неравнодушных граждан республики.

По истечении срока сбора подписей петицию направят в МИД Кыргызстана, в русскоязычные медиа и в Википедию для официального исправления статьи о Кыргызстане на русском языке.

Не Киргизия, а Кыргызстан

В кыргызском сегменте соцсетей не раз поднимался вопрос о правильном названии республики. Активисты движения «Баштан Башта» утверждали, что использование названия «Киргизия», а не «Кыргызстан» – это «постколониальный буллинг».

Журналисты проекта «Башта» в своем видео подчеркивали, что по Конституции у названия страны на русском языке есть два варианта написания: «Кыргызская Республика» и «Кыргызстан». Именно поэтому называть Кыргызстан «Киргизией» – некорректно.