Россия приостановила импорт всей молочной продукции из Кыргызстана. Как сообщили в Россельхознадзоре, ведомство проинформировало Ветеринарную службу Кыргызстана о необходимости с 21 апреля приостановить сертификацию молочной продукции всех кыргызских производителей в адрес российских получателей.

Поводом для приостановки импорта стали результаты инспекции кыргызстанских предприятий по производству молочной продукции, ферм и пунктов сбора молока. Она прошла с 10 по 16 апреля. Инспекторы установили, что кыргызская сторона «неэффективно» обеспечивает качество и безопасность экспортируемой в Россию молочной продукции.

«Также службой обнаружено отсутствие надлежащего государственного эпизоотического мониторинга, а также мониторинга за качеством и безопасностью животноводческих товаров. Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС. На кыргызских предприятиях отсутствует система прослеживаемости, невозможно отследить происхождение сырья. Компании используют молоко без документов, а также хранят продукцию без маркировки», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что рассмотрят вопрос возобновления поставок молочной продукции из Кыргызстана в Россию после того, как кыргызская Ветслужба перепроверит все молокоперерабатывающие предприятия на их соответствие требованиям и нормам России и ЕАЭС и предоставит в Россельхознадзор соответствующие гарантии, а российское ведомство проведет повторную инспекцию.

Подозрительная форель и нехаляльная колбаса

Ранее Россельхознадзор уже приостанавливал импорт продуктов питания из Кыргызстана в Россию: форели и форелевой икры, а также колбасы.

В феврале российское ведомство заявило, что на протяжении двух лет не раз выявляло случаи, когда уровни содержания вредных веществ в форели из Кыргызстана превышали нормы.

По словам директора Ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Олега Досаева, из-за временного запрета на экспорт существует риск закрытия рыбных предприятий в стране. Глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков 13 апреля говорил, что предприятий, которые прошли все проверки, смогут возобновить экспорт рыбы в течение недели.

Также в апреле Россельхознадзор сообщил, что в импортируемой из Кыргызстана халяльной колбасе якобы нашли свинину и сою. Это вызвало бурное обсуждение в кыргызском сегменте соцсетей.

В российском ведомстве указали на продукцию компании «Тойбосс», производящей мясную продукцию. В компании сообщили, что «никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по шариату».