Адвокаты фигурантов Кемпир-Абадского дела заявили, что следственная служба МВД продолжает нарушать конституционные права обвиняемых и принципы справедливого суда. Они просят госорганы обратить внимание на все нарушения прав их подзащитных, например, дать им доступ к материалам уголовного дела и сделать заседания суда открытыми.

Адвокаты просят судебные органы при поступлении уголовного дела изменить меру пресечения обвиняемым, находящимся под стражей, на домашний арест.

С чем не согласны адвокаты?

По словам адвокатов, в январе 2023 года следствие, не обеспечив категоризацию материалов и документов, которые не имеют секретный характер, наложило гриф «секретно» на все уголовное дело. Такое засекречивание всех материалов дела, считают адвокаты, позволило следствию скрыть грубые нарушения законодательства и прав человека.

«Следствие по сегодняшний день не исполнило решения судов об обособлении и разграничении материалов уголовного дела, не относящиеся к “секретным”. В связи с этим, ознакомление с материалами уголовного дела продолжается в режиме секретности, без предоставления копии и возможности самим адвокатам снимать копии. В настоящее время обвиняемые и адвокаты вынуждены сидеть в кабинете следователя и выписывать вручную выдержки из материалов», — говорят защитники.

Они считают, что такой отказ в получении копий материалов дела ставит под угрозу права обвиняемых на защиту, а также «нарушает гарантии адвокатской деятельности, равенство и состязательность сторон».

Адвокаты говорят, что именно по причине наложения грифа «секретно» на уголовное дело, заседания суда по продлению меры пресечения обвиняемым проходят в закрытом режиме.

«В связи с этим обвиняемые лишены права на открытое и публичное разбирательство уголовного дела. Родные и близкие обвиняемых, общественность, СМИ и правозащитные институты ограничены в мониторинге обеспечения стандартов справедливого суда», — сказали защитники.

Они возмущены, что следствие неоднократно и необоснованно продлевало сроки содержания обвиняемых под стражей.

«Суды, в свою очередь, в каждом следующем решении следствия о продлении срока содержания лиц под стражей, не рассматривали детальное обоснование рисков и их анализ как основание последующего вмешательства в право лиц на свободу. Безограниченная возможность следствия продлевать следственные мероприятия нарушило права обвиняемых на разбирательство уголовного дела в разумный срок», — заявили они.

Защита арестованных также просит госорганы обратить внимание на то, что следствие не предоставило некоторым обвиняемым право на переводчика.

«Устный перевод не протоколируется, обвиняемые не имеют доступа к материалам уголовного дела на понятном им языке», — возмутились адвокаты.

В заключении адвокаты заявили, что недовольны как некоторые представители власти и прокуроры позволяют себе «оценочные выступления и высказывания об обвиняемых, тем самым присутствует нарушение принципа презумпции невиновности».

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают вину и не однократно заявляли о давлении, а также говорили, что уголовное преследование в их отношении началось из-за позиции по Кемпир-Абаду.

Задержания активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Часть фигурантов дела все еще находится под стражей в СИЗО-1 Бишкека, а часть из них отпустили под домашний арест.