Депутат Адахан Мадумаров дал пресс-конференцию после того, как генпрокурор обратился в парламент с просьбой дать согласие на привлечение политика к уголовной ответственности.



По словам нардепа, он узнал о том, что на него хотят возбудить уголовное дело только на заседании парламента.

Он уверен, что на него хотят возбудить уголовные дела исключительно по «политическим мотивам». Также он сказал, что не знает, что будет дальше, но не будет принимать каких-то действий и дождется действий коллег и властей.



На вопрос готов ли он к возможному задержанию Мадумаров ответил, что «если ты политик, то должен быть готов идти до конца».



«Если вы помните буквально два-три [дня] назад Конституционный суд объяснение давал, что возбуждение уголовное дела на депутата не потребует согласия парламента. […] [Такое решение] было подготовлено лично для Мадумарова. Этот Конституционный суд сейчас, к большому сожалению, превращается в инструмент давления в руках власти. Мы можем говорить о том, что Конституционный суд, как и вся судебная система, к сожалению, находится под жестким контролем власти», — заявил Мадумаров.



Ранее Конституционный суд признал одну из норм Регламента Жогорку Кенеша противоречащей Конституции. Речь идет о норме, в которой прописано, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата парламента принимается генпрокурором только с согласия большинства от общего числа парламентариев.

Мадумаров уверен, что он станет одним из фигурантов Кемпир-Абадского дела и уголовное дело, которое на него хотят завести будет в рамках этого дела. Он отметил, что придерживается мнения о том, что вопрос с Кемпир-Абадским решился неправильно.



По мнению парламентария, власти пытаются заставить его молчать. Он отметил, что не раз критиковал инициативы властей, в том числе по законопроекту о СМИ, законопроект легализации казино и о легализации, находящихся в тени активов.



«Если в стране все замолчали и один человек не хочет молчать, то надо (с ним разобраться)», — добавил он.



На заседании парламента 31 мая стало известно, что Мадумарова хотят привлечь к ответственности по статьям о подготовке массовых беспорядков и насильственного захвата власти (статья 278 и 326), а также по статье о превышении власти (статья 338).



Попытка номер один

Это не в первый раз, когда генпрокурор обращается в парламент с просьбой снять неприкосновенность с Мадумарова.



В феврале прошлого года Зулушев попросил парламентариев снять неприкосновенность, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Государственная измена», которую позже переквалифицировали на «Злоупотребление должностным положением».

Поводом для возбуждения дела стало то, что 2009 году в бытность секретарем Совета безопасности Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка в пять гектаров для ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана и строительства моста. Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Торт-Кочо.



Депутаты тогда отказали генпрокурору в привлечении Мадумарова к уголовной ответственности.

Адахан Мадумаров — глава оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан». Депутат не раз критиковал действующую власть за нарушение прав человека и несоблюдение Конституции. Глава ГКНБ публично угрожал Мадумарову тем, что сломает ему руку, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров говорил, что депутат «болеет тем, что видит только себя в качестве президента».