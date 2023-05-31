Президент Садыр Жапаров сообщил, что те, кто ответственен за трату почти миллиона сомов на две остановки в городе Тамчы выплачивают ущерб в двойном размере. Об этом глава государства заявил 30 мая на открытии парка в Чолпон-Ате Жапаров.



По его словам, вместо этих остановок построят новые на том же месте за 328 тысяч сомов.



Жапаров сравнил остановки за миллион сомов с «туалетом» и добавил, что новую остановки построят до 5 июня.

«Такую остановку я построил бы даже не за 40 тысяч сомов, а за 20. Вот уже 30 лет мы не развиваемся, потому что вот так “едим деньги государства”. Даже если что-то строим, то через 5-10 лет оно рушится или становится негодным. Это остановка тоже самое», — сказал он.



Ранее за строительство двух остановочных пунктов напротив международного аэропорта «Тамчы» были задержаны двое чиновников. По данным генпрокуратуры, глава Тамчынского айыл окмоту Ф.К.Б, войдя в преступный сговор с директором фонда развития Иссык-Кульского района Д.М.А., перечислили подрядчику 844 тысяч сомов. Прокуратура выяснила, что деньги перечислили ещё до начала строительных работ. Районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Автор: Бурулсун Жумалиева.