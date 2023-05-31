Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетит в Кыргызстан для участия в саммите «Европейский союз — Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Саммит «Европейский союз — Центральная Азия» пройдет в городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области 2-3 июня. По информации администрации, кроме Рахмона в саммите примут участие президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, а также замглавы Кабмина Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

На саммите главы стран и глава Европейского Совета обсудят состояние политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя регионами, а также взаимодействия стран Центральной Азии и ЕС.

В администрации Жапарова добавили, что он также проведет двусторонние встречи с главами делегаций стран. 3 июня Жапаров встретится с Шарль Мишелем и обсудит вопросы кыргызско-европейского партнерства.

Последний раз Рахмон приезжал в Кыргызстан с официальным визитом в июле 2022 года. Тогда встреча Жапарова и Рахмона также прошла в Чолпон-Ате, где они обсудили вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества.

Однако после пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 года оба президента практически не поддерживали контактов. Обе стороны обвинили в агрессии друг друга, а Москва не смогла стать арбитром между ними, хотя страны состоят в Организации Договора о коллективной безопасности.

МИД Кыргызстана после приграничного конфликта не раз давал рекомендации кыргызстанцам воздержаться от поездок в Таджикистан.