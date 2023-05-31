Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 31 мая отклонили в первом чтении поправки в закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» (закон о фейках).



Сейчас согласно закону, гражданин, который посчитает, что в отношении него какой-то веб-сайт распространил недостоверную информацию, он вправе обратиться в Минкульт. Затем ведомство рассматривает это заявление и может выдвинуть требование в течение 24 часов удалить материал.

«Но у нас есть Административный кодекс, которому противоречат нормы этого закона. Чтобы убрать эти противоречия, мы подготовили законопроект. Мы предлагаем, чтобы ведомство рассматривало заявление с участием представителей сайта. Если информация действительно недостоверная, то могут убрать материал или заблокировать сайт, но не в течение 24 часов, а трех дней. Если владелец сайта не согласен, он имеет право обжаловать», — рассказал депутат Дастан Бекешев, который является одним из инициаторов поправок.



Бекешев добавил, что закон о фейках вообще «нужно отменять, но он понимает, что никто сейчас этого не позволит».

С критикой законопроекта выступили депутаты Айбек Маткеримов и Шайлообек Атазов. Маткеримов выразил недовольство тем, что законопроектом предлагается «позволить распространять недостоверную информацию три дня». Атазов же считает, что депутаты пытаются «ввести в кыргызскую общественность шпионские законы иностранных государств».



«Вы позорите всех. Какой сайт, который распространяет ложь, привлечен к ответственности? […] Давайте отклоним этот законопроект. Надо его отклонить и разработать другой, где будет и ответственность блогеров. […] Наш коллега Дастан Бекешев призывает работать культурнее. […] А между тем на сайтах 3-4 дня висит фейковая информация, которая порочит честь. […] Кто видит фейковую информацию и совершает суицид, следом за ним на это идёт и его семья. Это законопроект против нации», — сказал Атазов.



Некоторые депутаты предложили внести в законопроект нормы об ответственности блогеров, распространяющих недостоверную информацию

В итоге за то, чтобы отклонить законопроект о внесении поправок проголосовали 55 депутатов.

Закон о фейках

Скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» президент Садыр Жапаров подписал 23 августа 2021 года. Документ предусматривает блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Первый раз закон против СМИ применили в августе 2022 года против, заблокировав сайт издания Res Publica. Последним громким случаем блокировки стал сайт «Азаттыка». Сайт «Азаттыка» заблокировали по решению Минкультуры в октябре 2022 года на два месяца из-за видеоматериала телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура Радио «Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана».

Однако позже стало известно, что блокировка сайта будет бессрочной пока редакция не удалит видеоматериал, из-за которого и произошла блокировка.