Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев открыл новый спорткомплекс, построенный для сотрудников спецслужбы в Джалал-Абадской области. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

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По информации ГКНБ, в новом спорткомплексе предусмотрены все условия и здание оснащено современным оборудованиям.

«Камчыбек Ташиев напомнил, что сотрудники ГКНБ должны всегда быть в оперативной готовности, укрепление здоровья и занятия спортом являются необходимым ежедневным требованием для работников силовых структур», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 2 сентября, Ташиев открыл новое здание ГКНБ в Чон-Алайском районе Ошской области. Тогда он сообщил, что в Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях полностью обновлены все здания спецслужбы.

Ташиев отметил, что «по всей стране идут активные работы по обновлению зданий ГКНБ» и в ближайшее время будет завершено строительство объектов спецслужбы в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Чуйской областях.