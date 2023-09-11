В селе Чаек 11 сентября прошла церемония открытия нового здания Жумгальского районного отделения Управления ГКНБ по Нарынской области.

Как сообщили в пресс-центре Госкомитета, в церемонии открытия принял участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, а также аким Жумгальского района Адыбек Набиев и ветераны спецслужбы.

Новое здание полностью оснащено необходимыми условиями для сотрудников и соответствует всем современным требованиям.

«Ташиев поздравил сотрудников и отметил, что для них и далее будут создаваться условия во всех областях и районах страны для эффективного выполнения служебных обязанностей. Также глава ГКНБ с учетом актуальности отметил важность продолжения реализации мероприятий по искоренению коррупционных проявлений и пресечению деятельности ОПГ», — говорится в сообщении ГКНБ.

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С сентября 2021 года в разных областях страны открыли ряд объектов предназначенных для сотрудников ГКНБ и Погранслужбы, но не всегда известно на чьи средства они строятся.

2 сентября 2023 года Ташиев объявил, что в Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях полностью обновлены все здания Госкомитета. Тогда он сказал, что в ближайшее время будет завершено строительство объектов спецслужбы и в остальных областях.