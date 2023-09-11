Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что в предстоящий осенне-зимний период ведомство будет проводить «регулировочные мероприятия», как и в прошлом году.



По его словам, энергетики, как и прошлой зимой, в часы пик будут отключать на пару часов электричество для разгрузки оборудования, чтобы оно не вышло из строя.

«Никаких ограничений не будет. Только, когда в час пик возрастет нагрузка на подстанцию, то мы будем переключать к другой, чтобы не сгорел трансформатор и 3-4 дня были без электричества. Это займет 1,5-2 часа. За это время никто не замерзнет», — отметил он.



Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров призвал кыргызстанцев экономно потреблять электроэнергию предстоящей зимой. Он пояснил, что из-за маловодья в этом году будет дефицит электроэнергии.

В Кыргызстане уже несколько лет наблюдается дефицит электричества, который пытаются восполнить импортом из соседних стран.



Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

В связи этим Минэнерго планирует полностью запретить электроотопление предстоящей зимой. Однако ведомство обещает, что веерных отключений не будет и зимой электроэнергия будет поставляться бесперебойно.

Также с 1 августа в Кыргызстане действует режим ЧС в энергетике, который будет действовать до конца 2026 года.