5 февраля 2024 года Жогорку Кенеш на своем сайте вынес на обсуждение принятый во втором чтении законопроект о внесении поправок в закон о некоммерческих организациях и в уголовный кодекс. Юристы заметили, что законопроект опубликованный на сайте Жогорку Кенеша отличается от ранее одобренного в профильном комитете.

Во втором чтении в законопроект внесли некоторые изменения и более ужесточили. Основные моменты изменений, которые повлияют на работу некоммерческих организаций:

1. Иностранная некоммерческая организация, если хочет вести деятельность в стране, обязательно должна регистрировать в Кыргызстане свой филиал или представительство. То есть ведение деятельности напрямую запрещено. Это ограничит возможности тех, кто хочет получить финансирование из-за рубежа.

2. В случае приостановления деятельности НКО, ей запрещается использовать банковские вклады, за исключением административных расходов. То есть расходовать деньги на цели организации (благотворительность, социальные мероприятия и тд) или передавать их другой организации с похожими целями запрещено.

3. Минюст будет вправе проводить проверки соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных и другого имущества, в целях, которые предусмотрены учредительными документами.

4. Срок вступления закона в силу сократился с трех месяцев до 10 дней. Что означает то, что власть хочет ускорить процесс закрытия некоторых некоммерческих организаций или признания их иноагентами.

5. Также сократился срок подготовки кабмином подзаконных актов при принятии закона с шести месяцев до месяца. Это может отразиться на качестве принятия сопутствующих нормативно-правовых актов.

Напомним, что законопроект уже был рассмотрен Жогорку Кенешем в первом чтении. После 23 января 2024 года профильный комитет Жогорку Кенеша доработал и одобрил законопроект для принятия во втором чтении.

Законопроект назвали законом об иноагентах, так как он скопирован с аналогичного закона, действующего в России. В основном законопроект направлен на принуждение некоммерческих организаций регистрироваться иноагентами, предоставление права государственным органам вмешиваться во внутренние дела и уголовная ответственность представителям НКО. Закон негативно повлияет на инвестиционный климат в стране и на жизнь граждан, которые получают помощь от некоммерческих организаций. А также вынудит закрыться или ограничит в действиях СМИ, что приведет к ограничению свободы слова.

Иначе возможны санкции. Международные правозащитные организации требуют, чтобы ЖК отклонил законопроект об «иноагентах»

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