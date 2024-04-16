Фонд «Сорос – Кыргызстан» прекращает свою деятельность. Об этом 15 апреля сообщили в Институте «Открытое общество» (Open Society Institute), которое является учредителем Фонда.

Как пояснили в «Открытом обществе», «Сорос – Кыргызстан» прекращает свою деятельность из-за закона «об иностранных представителях».

В заявлении отмечается, что Фонд «управляется и укомплектован персоналом на местном уровне, но получает финансирование из-за границы».

«Это делает его объектом новых юридических ограничений, которые потребуют от всех неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, сообщать властям о размытой «политической деятельности», и организации также будут подвергнуты неопределенным рискам», – говорится в заявлении «Открытого общества».

Президент фондов «Открытое общество» Бинайфер Новроджи сказала, что они «глубоко опечалены» тем, что Фонд не сможет продолжить свою деятельность, которую вел с 1993 года.

«Репрессивный новый закон [«об иностранных представителях»] приведет к тому, что гражданское общество будет действовать в атмосфере неопределенности и запугивания», – заявила она.

Президент Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон «об иностранных представителях». По его словам, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях».

Местные и международные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер. Они призывали власти не принимать этот закон.

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