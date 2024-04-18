Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Жогорку Кенеше идет чистка, которая продолжится. Об этом он сказал, выступая 17 апреля на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого дома сотрудникам Госпогранслужбы в Шамалды-Сае Джалал-Абадской области.

По его словам, больше не должно быть мыслей о том, что можно попасть в ЖК только потому что есть много денег, знакомых или «больших» родственников.

В парламент должны прийти люди с незапятнанной репутацией, преданные стране и народу, сказал глава госкомитета.

А не так, что одни коррупционеры, их братья и родственники. Вот от тех, кто пришел, мы очищаем. И дальше продолжится. Итоги видите: в парламенте пять-шесть депутатов ушли, большая часть — по собственному желанию, потому что вынуждаем их уйти по собственному желанию, показывая, что они неподходящие депутаты и были избраны неправильно. А тех, кто не уходит или же законы нарушили, привлекаем к ответственности. Вся эта работа проводится в рамках закона. Это делается ради будущего страны», — сказал Ташиев.

Также он обратился к кандидатам в депутаты, что если они попытаются подкупить избирателей или делать другие незаконные вещи, то их накажут в рамках закона.

Жогорку Кенеш – выборный орган. Кроме того, это одна из трех ветвей власти, которые в демократическом государстве должны уравновешивать и контролировать друг друга.

Глава ГКНБ – представитель исполнительной власти – прямо сознался во вмешательстве в работу парламента. Кроме того, фактически он заявил, что избиратели (его работодатели) сделали свой выбор неправильно.

Подкуп избирателей на выборах в Кыргызстане – действительно ни для кого не секрет. Ташиев, как представитель силовой структуры, мог бы расследовать такие факты и опубликовать их. Но вместо этого он говорит о «неправильном выборе» налогоплательщиков.