Новый руководитель туристического департамента Азамат Жаманкулов в эксклюзивном интервью Kloop.kg рассказал о том, чего не хватает Кыргызстану для конкуренции на туристическом рынке и как стоит развивать бренд страны в мире.

Азамат Жаманкулов вступил в должность директора Департамента туризма при минкультуры 8 декабря. В интервью корреспондентам Kloop.kg он прокомментировал слова замглавы департамента Михаила Кима о возможном временном отказе Кыргызстана от безвизового режима с Турцией.

— Поступило предложение от вашего заместителя Михаила Кима о временной отмене безвизового режима с Турцией. Почему такое заявление вообще поступило, и насколько это возможно?

— Это, возможно, [из-за] некоторых событий, которые происходят в мире в последнее время. Это российско-турецкие отношения. Вы понимаете, что в геополитике они все равно будут влиять и на нас. По этому вопросу были определенные запросы со стороны Жогорку Кенеша о реагировании на эти действия. Михаил Ким озвучил именно свое личное мнение по этому поводу, это не официальная позиция страны, не официальная позиция правительства нашей республики. По этому вопросу у нас нет в данное время такой позиции, у нас нет пока позиции по отмене в одностороннем порядке безвизового режима по отношению к Турции.

— Насколько возможно, что это произойдет?



— Мне кажется, нет. Все-таки, если мое личное мнение спрашивать, то нет. Мы — братские народы с Турцией. По экономической и социальной интеграции между двумя странами она является одним из лидеров в нашей республике, поэтому нам бы не хотелось, чтобы такие шаги повлияли на эти отношения.

— Скажите, насколько Михаил Ким, как заместитель руководителя департамента, был уполномочен делать такие заявления, которые касаются внешней политики?

— Ну, я приступил к должности только сегодня. До этого [департаментом руководил] замдиректор, и он мог бы, в принципе, озвучить официальную позицию департамента туризма по этому вопросу, но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что это были личные переписки с кем-то, с каким-то журналистом. Это не официальная позиция департамента туризма по этому вопросу.

— Тем не менее, он с журналистом общался как представитель департамента туризма.

— Да. То есть, он не озвучивал, что это официальная позиция департамента по этому вопросу.

— Многие республики бывшего Советского Союза выпускают имиджевые ролики для привлечения иностранных туристов. Те меры, которые предпринимаются для этого в Кыргызстане — насколько они, по вашему мнению, достаточны?

— Те меры, которые предпринимались до сегодняшнего дня, исходя из средств, которые выделяются из государственного бюджета на эти действия, они, в принципе, были эффективны. Но, хотелось бы отметить, что очень много еще необходимо сделать в плане модернизации этой системы. То есть, привлечь сюда новые механизмы, как это делается в мире — это новые маркетинговые ходы, новое брендирование. [Нужно] работать над туристическим брендом страны, разработать концепцию туризма страны, через эту концепцию уже разрабатывать современные методы реализации этой концепции. Мне хотелось бы в этом направлении на этой должности поработать.

— Есть бренд «Кыргызстан — страна небесных гор». Как вы к нему относитесь? Считаете, что нужно развиваться именно в этом направлении?

— Я положительно к этому отношусь, но существует пока что [только] лозунг, но эффективных мер реализации этой концепции пока что нет. Поэтому мне хотелось бы поработать над этим механизмом. Есть определенный лозунг, есть определенная идея концепта, но ее нужно реализовывать через разные методы. Вот эту методику мы будем вырабатывать.



— Что она примерно будет из себя представлять?

— Здесь велосипед придумывать не надо. Есть определенные механизмы, которые во всем мире используются: та же самая разработка роликов, тот же самый маркетинг, та же самая реклама в социальных сетях в последнее время выходит, те же самые брошюры, те же самые печатные издания, которые будут распространяться по всему миру. По мере средств, которые у нас есть и тех средств, которые мы в будущем планируем привлечь, я думаю, мы сделаем хороший эффективный метод по продвижению туристического бренда страны.

— Чего сейчас не хватает Кыргызстану для того, чтобы составить серьезную конкуренцию на иностранном туристическом рынке?

— Я бы немножко отходил от [того, чтобы] в грудь бить и говорить: «Кыргызстан — самая лучшая страна для туризма». Это рыночные отношения, нужно понимать их. Когда ты турист, у тебя есть деньги и у тебя есть выбор, куда пойти. И кто лучшие условия предоставит, он идет туда. В этом отношении, в выработке этих условий, нам нужно будет очень серьезно поработать. Это те же самые инфраструктурные условия, тот же самый сервис, те же самые маршруты, логистика. В этом отношении много вопросов, комплексных мер, где нужно правительству комплексно подойти, не только департаменту туризма, но и МВД, и Министерству транспорта, но и местному самоуправлению, уполномоченным представителям по областям. Мы как раз будем сейчас работать в этом направлении, чтобы разработать комплексные меры, чтобы турист приходил и, начиная с аэропорта, уже понимал, что это профессиональный подход, что полностью условия созданы. То есть комплексный продукт, где можно придти, отдохнуть и оставить деньги.

— Вы можете назвать самые значительные минусы, которые сейчас есть в нашей туристической отрасли? Какие вещи нужно исправлять в первую очередь?



— Я бы хотел [начать] с плюсов. У нас прекрасная страна, прекрасные природные условия для туризма, для разных направлений туризма. В этом отношении самыми такими проблематичными вопросами являются, мне кажется, логистика, сервис, который предоставляется там, ну и безопасность.

Фото: Данил Коржонов