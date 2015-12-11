Девушка, владеющая автомобильным номером «NURAIYM», удалила свой эккаунт в «Инстаграме». Она стала известна после публикации её фотографий, сделанных из окон Белого дома и на фоне дорогих машин.



Видео проекта «Настоящее время. Азия» о NURAIYM:



Пользователь @nurayim_9999 удалила свой профиль в «Инстаграме» — её эккаунт перестал существовать примерно 10 или 11 декабря.

Девушка стала известна после публикации её фотографий на новостном сайте «Заноза». Особое внимание привлекли её снимки, сделанные из окон Белого дома, и видео из кортежей с мигалками.

На значительной части фотографий в её эккаунте в «Инстаграме» она была запечатлена на фоне дорогих автомобилей, держа в руках автомобильный госномер NURAYIM.

По информации Дорожно-патрульной службы, этот госномер — подложный.

Сотрудники милиции смогли найти владельцев автомобилей, с которыми фотографировалась @nurayim_9999.

«Неизвестная девушка подходила к их автосалонам и просила сфотографироваться на фоне хороших, дорогих автомашин. При этом, у неё в сумке был подложный госномер «NURAIYM»», ― сказала представитель ДПС Атыра Бекмурзаева.

Но водители сказали, что не знают девушку — они просто давали ей сфотографироваться с их машинами.

«Она сфотографировалась возле «Мерседеса», сняла свой номер и ушла. После того, как сфотографировалась, села в маршрутку и уехала», — сказал один из водителей.