Редакция Kloop.kg приглашает журналистов и активных граждан принять участие в тренинге по расследовательской журналистике. Тренинг проводится бесплатно, количество мест ограничено.

Приглашенные тренеры – звёзды расследовательского жанра, журналисты-практики.

Цель – создать группу расследователей из журналистов и активистов, которые по итогам тренинга будут работать над своими материалами и опубликуют их на сайте Kloop.kg и в других средствах массовой информации.

Когда?

Тренинг пройдет в две сессии: с 17 по 19 декабря 2015 года и с 16 по 19 января 2016 года.

Где?

Офис Kloop Media, ул. Огонбаева, 222, Бишкек

Тренеры

На декабрьской сессии выступит египетский журналист Хишам Аллам.

В 2011 году он расследовал массовые побеги из тюрем во время египетской революции, и позже результаты его исследований послужили одной из причин отстранения от власти президента Египта Мухаммеда Мурси.

На январскую сессию Клооп пригласил журналиста крупной российской газеты, известной своими расследованиями. Его имя будет анонсировано в начале января.

Обязательные условия для участия

Посещение двух сессий (декабрьской и январской) без пропусков и опозданий

Наличие четких конкретных тем и идей для проведения расследований или черновых материалов на основе подтвержденных фактов

Опыт проведения собственных расследований (приложите примеры работ или ссылки на видео, фото и тексты)

Возможность проводить расследования по итогам тренинга

Будут ли расследования оплачиваться?