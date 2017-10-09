Дети кыргызского пилота, погибшего при крушении самолета под Алматы, опасаются, что авиакомпания хочет взвалить вину за катастрофу на их отца. Ранее руководство авиакомпании отрицало, что падение случилось из-за технических проблем.

Глава авиакомпании East WIng Виталий Масалитин сказал, что идет выяснение причины крушения самолета санавиации под Алматы. По его словам, в ближайшее время в Москве проведут расшифровку черного ящика.

Мужчина также опроверг заявления в соцсетях и СМИ, что причина падения самолета — неполадки в двигателе.

«Когда самолет снижался, связь борта с диспетчером отсутствовала, то есть пилоты не давали в процессе полета никакой информации, молчали. Почему они молчали — должны выяснить эксперты. То, что у самолета были проблемы с двигателем неправда», — заявил он казахстанскому изданию TengriNews.

Дети одного из погибших кыргызстанцев — пилота Геннадия Цоя, в интервью изданию «Кактус» сказали, что заявления Масалитина «бездоказательны». Они опасаются, что он пытается «взвалить вину за катастрофу на пилота» и «найти удобную для него причину крушения».

«Отказали двигатели. Так сказали следователи на месте происшествия. В том числе журналистам. В настоящее время происходит такая ситуация, что заключений расследования нет. Однако почему-то Масалитин вводит общественность в заблуждение и выдвигает неизвестно на каком основании свои версии о том, что вся его документация в порядке, соответственно, вины авиакомпании никакой нет», — сказал сын Цой, Сергей.

Падение самолета под Алматы

Крушение самолета случилось вечером 3 октября возле Алматы. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж из пяти человек, включая двух кыргызстанцев — пилота Геннадия Цоя и авиатехника Бейшебека Акматбаева.

Самолет авиакомпании East Wing летел курсом Алматы-Шымкент для оказания медицинской помощи роженице. Однако спустя 12 минут после взлета он пропал с радаров.

Он потерпел крушение у села Междуреченское. После падения он задел линии электропередач и загорелся. Идет расследование, власти пока не назвали точной причины падения самолета.

Тела погибших доставили в Кыргызстан в ночь с 4 на 5 октября. Компания оплатила расходы по транспортировке тел и организации похорон. Также семьям погибших выплатили по 1 млн тенге (около 3 тысяч долларов).

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