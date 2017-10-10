Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали гражданского активиста Мелиса Аспекова по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». В сети опубликовали телефонные разговоры предположительно Аспекова, в которых он говорит, что 15 октября планируется собрать людей для участия в массовых беспорядках.

Сотрудники ГКНБ задержали Мелиса Аспекова вечером 9 октября. Об этом сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов на своей странице в фейсбуке.

Мелиса Аспекова задержали на 48 часов в ГКНБ. Дело под грифом "секретно". Вменяют тяжелую статью организации массовых беспорядков и попытку захвата власти. Posted by Adil Turdukulov on Monday, October 9, 2017

По версии следствия, Аспеков совместно с депутатом Канатом Исаевым и отдельными сторонниками партии «Республика» предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента Кыргызстана, которые пройдут 15 октября.

Телефонные разговоры Аспекова

В телефонном разговоре, который был опубликован 10 октября, Аспеков беседует четырьмя собеседниками: с неким Нурбеком, Жусупом, Абдымаликом Мырзаевым и Муратом Жетимишбаевым.

В разговоре с неким Нурбеком Аспеков якобы обсуждает планы по выводу людей на площадь 15 октября.

«Сейчас мы переговорили с Бабаном (Омурбеком Бабановым). Сейчас идет подготовка к 15 числу, возможно, произойдут большие события. Для этого работают очень большие силы, и маленькие, и средние, и более большие. Мы тоже должны подключиться, собрать тысячу-две, если все пойдет по плану. Мы должны вытащить его, все пойдет как надо, если он пойдет до конца», — предположительно Аспеков говорит с неким Нурбеком.

В разговоре с неким Жусупом упоминаются имена известных политиков: кандидатов в президенты Омурбека Бабанова, Адахана Мадумарова, экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова и других.

«Так, последние новости. Темке пойдет до конца. Далее, согласно разговору, Адахан тоже намерен идти до конца. Кроме того, “Бабан” (Омурбек Бабанов) переговорил с “Бульдозером” (Азимбеком Бекназаровым), “Бульдозер” сказал: “Короче, я все начну”», — говорит на записи предположительно Аспеков.

В разговоре с лидером движения «Народный фронт» Абдымаликом Мырзаевым, Аспеков предположительно говорит о том, что разговаривал с Канатом Исаевым, но того вскоре задержали.

«Я же разговаривал с Канат байке. У него сейчас телефон выключен. Закрыли, оказывается, Исаева. А мы с ним договаривались, вместе начали работу, а потом его задержали, и мы стали изолированы», — предположительно говорит Аспеков на записи.

Мырзаев, в свою очередь, заявил, что это «провокация» и телефонный разговор «не полный».

Все мои друзья и родственники с утра на ушах и просят прояснить ситуацию… Я несколько раз прослушал мой телефонный раз… Posted by Абдымалик Мырзаев on Tuesday, October 10, 2017

В разговоре с Муратом Жетимишбаевым Аспеков предположительно говорит о том, что в город (название города не упоминается) приехал брат убитого криминального авторитета Алманбета Анапияева — Калмамат. Аспеков предположительно говорит Жетимишбаеву о том, что он смог убедить Калмамата присоединиться, и что у Калмамата есть 300 спортсменов.

«Мурат ава, я звоню вам по такому поводу. Вчера в город приехал Калмамат аке. Калмамат — родной брат Алманбета Анапияева. У него только здесь есть 300 спортсменов», — говорит предположительно Аспеков на записи.

Реакция штаба Бабанова на задержание Аспекова

На пресс-конференции 10 октября представитель штаба Бабанова Мирсулжан Намазалиев назвал задержание Аспекова «вбросом и попыткой спецслужб дискредитировать общественное мнение в отношении Бабанова».

«Аспеков не является нашим сторонником. Он — противник Бабанова, он жаловался на него в ЦИК», — заявил Намазалиев.

Дело Канатбека Исаева

Депутата Канатбека Исаева задержали 30 сентября, на политика возбудили уголовное дело за подготовку к «насильственному захвату власти». По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

Они считают, что Исаев и его «сообщники» должны были вербовать людей, которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. А протесты в последующем могли превратиться в массовые беспорядки.

По данным спецслужб, беспорядки произошли бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Сам Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что он является его сторонником. По мнению Бабанова, его пытаются очернить из-за того, что он лидирует в президентской гонке.

В свою очередь, спецслужбы назвали заявление Бабанова о деле Канатбека Исаева попыткой увести следствие и общественное мнение в «политическое русло». После, Первомайский районный суд постановил арестовать политика и еще троих обвиняемых на два месяца.

Соавтор: Рустам Халимов

По теме: