Двух сотрудников Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) ранили ножом во время антитеррористической операции в Ноокатском районе Ошской области. Силовиков доставили в больницу, их состояние удовлетворительное.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 9 октября во время антитеррористической операции два силовика получили ножевые ранения.

Главврач Ноокатской территориальной больницы Асамидин Марипов сказал в интервью радио «Азаттык», что один из сотрудников ГКНБ получил ранение в грудь, а у другого задето легкое.

По его словам, пострадавшим проведены четырехчасовые операции, они потеряли много крови. Сейчас их состояние оценивается врачами, как удовлетворительное.

«В области объявлен план “Перехват”, личности членов международной террористической организации установлены. Ведутся поиски преступников», — сообщила пресс-служба ГКНБ.

Милиция Ноокатского района возбудила уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГКНБ.

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