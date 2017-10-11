Сотрудника милиции Джети-Огузского района Иссык-Кульской области задержали и водворили в каракольский изолятор временного содержания. По факту изнасилования и избиения возбудили уголовное дело.

Милиционера задержали и посадили в ИВС вечером 10 октября. Утром того же дня в милицию обратилась потерпевшая.

Женщина рассказала, что сотрудник милиции ее изнасиловал, а ее мужа избил — супруга госпитализировали,

Задержанный оказался сотрудником ОВД Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Он был соседом потерпевших и находился в алкогольном опьянении.

В пресс-службе ОВД Иссык-Кульской области сообщили, что ведется служебное расследование.

По факту изнасилования и избиения возбудили уголовное дело.

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