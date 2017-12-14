Казахстан: Офицера кыргызской армии приговорили к шести месяцам лишения свободы за «хранение наркотиков»

Подполковника сухопутных войск Кыргызстана осудили в Казахстане за «хранение и контрабанду наркотиков». Офицер должен провести в тюрьме полгода и выплатить штраф суммой более 94 тысяч сомов.

По информации «АКИпресс», Кордайский районный суд осудил кыргызского офицера на шесть месяцев тюрьмы и оштрафовал на сумму более 94 тысяч сомов за «хранение наркотиков без цели сбыта и контрабанду».

Адвокат кыргызстанца обжаловал приговор.

Подполковника сухопутных войск Кыргызстана задержали 15 октября на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» («Кордай») на кыргызско-казахской границе — у него нашли 1,5 грамма гашиша.

«АКИпресс» утверждает, что подполковник входил в военную группу, которая ехала на совместные учения Организации договора о коллективной безопасности.

В октябре Генштаб обещал провести внутреннее расследование по факту ареста кыргызского подполковника за хранение наркотиков.

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