Россия: Роскомнадзор требует у YouTube и Twitter заблокировать аккаунт «Открытой России» Ходорковского

Роскомнадзор потребовал у YouTube и Twitter заблокировать аккаунты сайта «Открытая Россия», угрожая иначе ограничить доступ к видеохостингу и социальной сети. Ранее Роскомнадзор по требованию российской Генпрокуратуры заблокировал «Открытую Россию» и другие сайты Михаила Ходорковского по статье, которая позволяет блокировать интернет ресурсы за «призывы к экстремизму».

После того, как сайт движения «Открытая Россия» внесли в реестр заблокированных ресурсов, даже гиперссылка, ведущая на него, приравнивается к распространению запрещенной информации.

Роскомнадзор требует, чтобы видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт «Открытой России”». Иначе Роскомнадзор угрожает ограничить доступ к самому YouTube.

Такое же требование получил Twitter. Социальная сеть «Одноклассники» уже заблокировала аккаунт СМИ на своем сайте.

«Открытую Россию», а также «Вместо Путина», «Ходорковский.ру» и другие сайты, связанные с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским заблокировали по требованию Генпрокуратуры 12 декабря.

При этом Роскомнадзор ссылался на закон «Об информации», позволяющий блокировать сайты за призывы к экстремизму. В официальном обращение ведомство указало причину блокировки — оказалось, что сайты оппозиционера Ходорковского запретили за «распространение информационных материалов организаций, признанных в России нежелательными».

«Открытая Россия» не знает, что именно стало причиной решения Роскомнадзора, и планируют оспорить решение ведомства в международном суде.

«Мы будем требовать от судебных органов восстановления наших нарушенных прав и наказания преступников, однако не надеемся на правосудие, контролируемое мафиозным кланом», — сказал Михаил Ходорковский.

«Открытая Россия» — общественная организация, открытая бывшими акционерами ЮКОСа для благотворительной и просветительской деятельности. До 2017 года председателем правления организации был Михаил Ходорковский.

Организация была открыта в 2001 году и продолжала работу даже во время ареста Ходорковского в 2003 году, но в 2006 году была закрыта по требованию российского суда.

В 2013 году Михаил Ходорковский вышел на свободу и уехал в Берлин, где в 2014 году возобновил деятельность «Открытой России» — уже в качестве общественно-политического СМИ и движения.

Британскую версию «Открытой России» заблокировали в России еще весной, накануне акции «Надоел», посвященной Владимиру Путину, которого участники движения просили больше не участвовать в выборах президента страны.

Михаил Ходорковский — российский предприниматель и политический деятель. На момент ареста в 2003 году был богатейшим человеком России и главой нефтяной компании ЮКОС.

После ареста в 2003 году по обвинению в мошенничестве, вышел на свободу лишь в 2013 году после помилования. Ходорковского называли политзаключенными и «узником совести».

Выйдя на свободу, уехал в Германию и получил вид на жительство в Швейцарии,где живет его семья.

После того, как Ходорковский возобновил деятельность «Открытой России», в России ему предъявили обвинение по делу об убийстве мэра города Нефтеюганск в 1998 году и объявили в розыск. Интерпол отклонил запрос на арест общественного деятеля.

Ходорковский является критиком политики президента России Владимира Путина. Он призвал на грядущих выборах в России не голосовать за действующего президента.

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