Госкомитет национальной безопасности арестовал заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова по подозрению в коррупции. Его задержание связано с незаконным возмещением НДС на 217 млн сомов.

Кумашова задержали 2 апреля — его подозревают в коррупции по незаконному возмещению НДС на 217 млн сомов. Дело против него — часть более крупного дела на 800 млн сомов. Сейчас замглавы налоговой службы находится в СИЗО ГКНБ.

По сообщению пресс-службы ГКНБ, Кумашова подозревают в незаконном возмещении 217 млн сомов из госбюджета компаниям «Интеррустрейд» и «Полларис».

В начале марта ГКНБ задержал семерых подозреваемых — пятерых сотрудников налоговой службы и двух сотрудников компаний «Интеррустрейд» и «Полларис».

По данным ГКНБ, компании оформляли отчеты об оплате НДС на ввоз товаров на аффилированные лица, которые указали в своих документах налог как собственные платежи. Эти «платежи» позднее возмещались из бюджета страны.

«Схема заключается в том, что отдельные юридические лица предоставляют в налоговые органы ложные отчетные сведения о переплате НДС, образовавшегося при импорте товаров из Китая», — заявили в ГКНБ.

В конце марта генпрокуратура и финпол раскрыли коррупционную схему возмещения НДС из госбюджета — правительственная комиссия возместила более 800 млн сомов компаниям в течение двух лет.

«С 2016 года по январь 2018-го комиссия путем подделки и использования заведомо подложных документов принимала решения о возмещении из государственного бюджета денежных средств в счет уплаты задолженности по НДС за фиктивный экспорт товаров», — сообщает прокуратура.

Председатель комиссии — заместитель министра экономики, в нее входят замминистра финансов, зампредседателя Государственной налоговой службы, а также сотрудники Центрального казначейства, таможенной службы и финполиции.

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