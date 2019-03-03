Минэкономики хочет простимулировать граждан требовать кассовые чеки — поэтому ведомство решило провести акцию «Требуй кассовый чек, выиграй деньги». Документ об этом уже вынесли на общественное обсуждение.

На это готовы выделить 15 млн сомов — 10 из них должны пойти в призовой фонд, а пять — на проведение и разработку лотереи.

Министерство надеется с помощью акции выявить реальный товарооборот — это, по мнению ведомства, сократит теневую экономику и по прогнозам поможет пополнить бюджет на 300 млн сомов в год.

Это не первая попытка провести акцию «Требуй чек», на которую власти уже выделяли деньги. Только в 2017 году на ее проведение требовалось куда меньше денег — 9 млн сомов. Шесть из них пошли бы в призовой фонд, а три — на пиар и проведение.

Акцию так и не провели, но сумму должны были сохранить на депозитном счете Налоговой службы. Были ли 9 млн сомов сохранены и войдут ли они в призовой фонд новой акции, неизвестно, так как на момент написания статьи Минэкономики не было доступно для комментариев. Пресс-служба правительства обещала дать комментарии позднее.

Акция, которой не было

Сумму в 9 млн сомов для проведения акции выделили Налоговой — по задумке, любой кыргызстанец мог выиграть деньги, зарегистрировав чек из кафе, магазина или бутика на специальном сайте.

Первый розыгрыш призов хотели провести с трансляцией на телевидении, а остальные — через сайт налоговой службы.

С помощью лотереи власти планировали ускорить внедрение в сферу розничной торговли новых контрольно-кассовых машин, которые передают данные в налоговую службу в режиме онлайн. Эти кассовые аппараты начали внедрять в 2016 году для борьбы с теневой экономикой.

Розыгрыш должны были проводить раз в три месяца, однако об акции так никто и не узнал.

Дело в том, что на Налоговая объявила тендер на проведение пиар-кампании акции, но ни одна компания не приняла в нем участие. Тендер отменили, а акцию отложили на неопределенное время.

Тогда пресс-служба Налоговой утверждала, что выделенные правительством деньги сохранены на депозитном счете ведомства.