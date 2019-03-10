Каскадерка Светлана Аширова, известная как Асланайым Кыргыздын кызы, получила травму на репетиции Camel Fest в Эр-Рияде. Врачи утверждают, что ее ногу нужно ампутировать, а семья и близкие просят власти Кыргызстана организовать транспортировку спортсменки в Кыргызстан.

Обновлено в 15:20.

Светлана Аширова получила травму 8 марта, когда на генеральной репетиции Camel Fest столкнулись три наездницы. По словам пострадавшей, одна из наездниц фотографировалась во время репетиции, что и стало причиной столкновения.

По словам близких каскадерки, ей два дня не оказывали экстренной помощи несмотря на то, что ее нога в результате переломов «разделилась надвое», после чего у нее началось омертвение тканей — теперь арабские врачи говорят, что ногу нужно ампутировать.

Семья и близкие Ашировой жалуются на невнимание кыргызской делегации, которая не посетила пострадавшую и не оповестила о случившемся мать каскадерки.

Они написали открытое письмо президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь с транспортировкой спортсменки на родину или с транспортировкой кыргызстанских медиков в Эр-Рияд.

Версии близких пострадавшей и Всемирной федерации этноигр несколько отличаются

В нем упоминается, что Аширова получила травму, якобы самовольно забравшись на лошадь, а после ей оказали первую помощь и отправили в госпиталь, где поставили диагноз — «Полный перелом проксимальной части большеберцовой без смещения».

Фото: Федерация этноигр

Также сообщалось, что лечение спортсменки будет бесплатным.

Светлана Аширова — она же Асланайым Кыргыздын Кызы — кыргызская каскадерка и воздушная гимнастка. Она выступала на Играх кочевников, в кыргызском цирке и на сценах США, Турции, России, Италии, Китая и Кореи, работала каскадером в кино.

Аширова и раньше получала травмы — ломала руки, ноги и пальцы, но эти травмы не помешали ее карьере каскадера.

Она вместе с кыргызской делегацией, состоящей из около 1000 человек, отправилась на энтофестиваль Camel Fest в Эр-Рияде в конце февраля. Фестиваль проходит с 9 по 23 марта, в нем участвуют представители из 90 стран.