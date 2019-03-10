Социал-демократка Жылдыз Мусабекова выступила с критикой в адрес участников марша за права женщин — среди того, что ей не понравилось, был плакат «знаю своих семь матерей (семь поколений)». Это та самая депутатка, которую в 2017 году журналистка обвинила в угрозах — некто, представившись Мусабековой, обещал девушке «порезать лицо, вывернуть шкуру и положить под 10 мужчин».

Депутатка СДПК Жылдыз Мусабекова в своем посте на фейсбуке за 8 марта раскритиковала участников марша за права женщин.

Пост был на кыргызском языке. В качестве иллюстрации к своему посту депутатка использовала фото молодого человека, держащего плакат с надписью «Жети апамды билем» — «Знаю семь своих матерей». Это отсылка к родословной, в которой обычно упоминаются только мужчины.

«Я знаю, всех своих семерых матерей! Я написал эти слова, потому что у кыргызов есть традиция запоминать всех своих 7 отцов, дедушек и прадедушек. Но никогда при этом не заучивали имена бабушек, это несправедливо. Если заучиваем имена отцов, я требую помнить и матерей», — рассказал он «Клоопу».

Мусабекова начала пост с притчи про «кыргыза в белом калпаке» и «киргиза в кепке» — и первый якобы знал семь своих отцов (родословную), а второй сказал, что его мать была замужем лишь дважды. После этого депутатка назвала участников марша — их было около 400 человек разного пола и возраста — «глупыми детьми, у которых родители женились по семь раз».

«Я кыргызская дочь, я не считаю унизительным наливать чай, стирать. (…)

Ради счастливой семьи готова день и ночь наливать чай, готовить еду, стирать, копать землю, жить честным трудом для меня — большой трофей. Я не стыжусь от этого, если я сегодня склоняясь буду наливать чай, то завтра и у меня будет светлая келинка которая и мне чай нальет», — пишет она.

Социал-демократка рассказала, что ее тоже звали на марш, но она отказалась идти, считая, что «игру организовывают люди, которые получают гранты».

Ранее организаторы марша сообщали, что действительно звали депутаток на марш, но те отказались, сказав, что повестка мероприятия «носит нетрадиционный характер».

Темой марша была безопасность — из-за ряда резонансных событий 2018 года, в которых погибли кыргызстанки. Среди этих событий было и убийство Бурулай — девушки, которую дважды похищал мужчина с целью принуждения к браку, а после убил ее в здании милиции.

Как Мусабекова призывала защищать женщин от насилия

После смерти Бурулай депутатка Мусабекова была одной из тех, кто призывал бороться с насилием против женщин.

В июне 2018 года Мусабекова сделала обращение на своей странице в фейсбуке — она написала, что женщины стали «жертвами в любой ситуации», предложила объединиться и начать бороться с теми, кто плохо обращается с женщинами и матерями.

Тогда же она обвинила женские правозащитные организации в том, что они работают «только при наличии гранта» и предложила «не ждать гранты и действовать», создав сообщество в соцсетях.



Обвинения Мусабековой в адрес правозащитников нельзя назвать справедливыми — согласно данным Нацстаткома, общественные кризисные центры остаются тем местом, куда чаще всего обращаются пострадавшие женщины. В государственные медицинские учреждения, согласно тем же данным, обращаются в полтора раза реже.

Хотя Мусабекова призывала защитить женщин от насилия, ее саму обвиняли в угрозах журналистке.

«Порежу лицо, выверну шкуру»

В 2017 году журналистка Упел Анаркулова обнародовала аудиозапись разговора с депутаткой, в котором якобы Мусабекова угрожала «порезать лицо и посыпать его солью».

Ссора произошла из-за публикации, в которой Анаркулова написала, что Мусабекова «крышует» акима Тонского района Иссык-Кульcкой области.



Депутатка подтвердила, что говорила с журналисткой, но настаивала на монтаже опубликованной в соцсетях аудиозаписи. Анаркулова в свою очередь заявила, что никакого монтажа нет и подала на Мусабекову заявление в прокуратуру.

«Ты кто такая? Подумала, что напишешь, и я промолчу? Завтра я выровняю твое лицо, порежу и посыплю солью, шлюха, слышала? Выверну твою шкуру наизнанку, положу под 10 мужчин и уйду. Слышала? Я — Мусабекова. Пиши, куда хочешь», — говорила женщина на записи.



Социал-демократическая партия, в которой состоит Мусабекова, несколько раз пыталась обсудить поведение депутатки, но она не приходила на эти заседания.

Мусабекова стала депутатом от СДПК в конце 2015 года. С 1995 года она работала журналисткой в разных кыргызских изданиях, была главным редактором газет «Форум» и «Айат». За свою работу она была награждена почетными грамотами и званием заслуженный деятель культуры.

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