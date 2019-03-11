ГУОБДД опубликовало 11 марта видео с тем, как почтальон доставляет штраф за нарушение правил дорожного движения в Бишкеке — это наглядная демонстрация того, каким образом водители будут получать уведомления о штрафах.

Письма приходят к гражданам, на которых зарегистрирован автомобиль. При этом власти поощряют своевременную оплату штрафов — если в течение 15 дней погасить штраф, то можно выплатить половину суммы.

В самом письме указаны нарушения, совершенные автовладельцами, а также изображение с видеокамеры, на котором запечатлен факт нарушения ПДД.

«Безопасный город» — это государственный проект по фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью камер. Пока «Безопасный город» запустился только в Бишкеке и Чуйской области, еще одна камера стоит на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт.