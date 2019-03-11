Бишкекский градоначальник Азиз Суракматов заявил, что действовал в рамках закона, не запретив женский марш 8 марта. Ранее председатель движения «Кырк Чоро» потребовал отставки мэра из-за того, что в марше участвовали также ЛГБТ-люди и их союзники.

Суракматов заявил в интервью изданию 24.kg, что мэрия «обязана уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого бы то ни было различия».

«[Мэрия] не вправе запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам движения мирных собраний», — сказал мэр.

По его словам, организаторы марша в уведомлении затрагивали только два вопроса: гендерное равенство и семейное насилие.

«Мы обеспечили общественный порядок в праздничный день в городе. Если были какие-то нарушения, то дальше будут разбираться органы. Я несу личную ответственность за все произошедшее», — сказал Суракматов.

Однако мэр посчитал некоторые лозунги, звучавшие на марше, провокационными. «Там было несколько человек, они выходили с какими-то плакатами. Я думаю, что это была провокация», — заявил он «Азаттыку» .

Милиционеры на марше в честь 8 марта. Арсений Мамашев / Kloop.kg

Организаторка марша Фарида Лансарова сказала в интервью «Клоопу», что очень довольна тем, как власти обеспечили безопасность участников марша.

«Мы всем довольны. Мы напишем благодарственные письма в ГУВД и мэрию. Позиция мэра потрясающа, что власти действуют в рамках Конституции и законодательства. Мы очень благодарны ГУВД, что они обеспечили такую мощную охрану и безопасность, что был целый коридор милиционеров», — сказала Лансарова.

По ее словам, марш проводился, чтобы поднять вопрос гендерного равенства, насилия и дискриминации. «То, что отдельные личности и СМИ сделали акцент на каких-то других вещах — это их проблемы. Марш состоялся, резонанс из-за отдельных личностей в обществе. Было 200 человек с флагами феминизма, но на нас никакого внимания, а обратили внимание на пять человек, которые прошли с ЛГБТ-флагами. Причем здесь гей-парад, когда это был женский марш?» — сказала она.