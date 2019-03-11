Бишкекский градоначальник Азиз Суракматов заявил, что действовал в рамках закона, не запретив женский марш 8 марта. Ранее председатель движения «Кырк Чоро» потребовал отставки мэра из-за того, что в марше участвовали также ЛГБТ-люди и их союзники.
Суракматов заявил в интервью изданию 24.kg, что мэрия «обязана уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого бы то ни было различия».
«[Мэрия] не вправе запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам движения мирных собраний», — сказал мэр.
По его словам, организаторы марша в уведомлении затрагивали только два вопроса: гендерное равенство и семейное насилие.
«Мы обеспечили общественный порядок в праздничный день в городе. Если были какие-то нарушения, то дальше будут разбираться органы. Я несу личную ответственность за все произошедшее», — сказал Суракматов.
Однако мэр посчитал некоторые лозунги, звучавшие на марше, провокационными. «Там было несколько человек, они выходили с какими-то плакатами. Я думаю, что это была провокация», — заявил он «Азаттыку» .
Организаторка марша Фарида Лансарова сказала в интервью «Клоопу», что очень довольна тем, как власти обеспечили безопасность участников марша.
«Мы всем довольны. Мы напишем благодарственные письма в ГУВД и мэрию. Позиция мэра потрясающа, что власти действуют в рамках Конституции и законодательства. Мы очень благодарны ГУВД, что они обеспечили такую мощную охрану и безопасность, что был целый коридор милиционеров», — сказала Лансарова.
По ее словам, марш проводился, чтобы поднять вопрос гендерного равенства, насилия и дискриминации. «То, что отдельные личности и СМИ сделали акцент на каких-то других вещах — это их проблемы. Марш состоялся, резонанс из-за отдельных личностей в обществе. Было 200 человек с флагами феминизма, но на нас никакого внимания, а обратили внимание на пять человек, которые прошли с ЛГБТ-флагами. Причем здесь гей-парад, когда это был женский марш?» — сказала она.
«Кырк Чоро» недовольны
Председатель движения «Кыргыз Чоролору» (известных также как «Кырк Чоро») Замирбек Кочорбаев и десятки других пользователей требовали в соцсетях отставки мэра из-за женского марша. По их мнению, акция превратилась в «гей-парад».
Кочорбаев также передал в мэрию уведомление, что 13 марта движение собирается провести митинг в Бишкеке, чтобы «привлечь к ответственности представителей местных властей, которые разрешили марш».
«Их должны уволить с занимаемых должностей. Акция будет длиться до того момента, пока не достигнет своих целей — она будет бессрочной», — сказал представитель «Кырк Чоро».
По его словам, 7 марта они специально приходили к мэрии Бишкека с требованием запретить проводить марш, но движению не дали разрешение на проведение акции.
«Мы отказались от акции [по остановке марша], но чтобы не оставаться в стороне и чтобы поздравить кыргызских женщин мы раздавали цветы — это правда. Но мы не давали цветы участникам этого “гей-парада”. Это делают группы специально, чтобы показать “Кырк Чоро” в негативном свете», — сказал он.
«Кырк Чоро» подготовили заявление в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы приняли меры в отношении организаторов марша и чиновников из мэрии Бишкека.
Женский марш и ЛГБТ
Ежегодный мирный марш за права женщин прошел 8 марта — он собрал рекордное количество человек по сравнению с предыдущими годами. Около 400 человек пришли с разными лозунгами за женские права.
За день до марша власти Бишкека хотели запретить акцию из-за угроз со стороны движения «Кырк Чоро», но в итоге марш состоялся под охраной правоохранительных органов.
После марша пользователи спорили в социальных сетях о проведенной акции. Одни восхищались самому факту, что в Бишкеке прошел подобный марш, а другие возмущались тем, что среди участников были члены ЛГБТ-сообщества.