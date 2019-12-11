Экс-глава центра для беспризорных Петрушевский получил французскую премию по правам человека

Аоексей Петрушевский с наградой. Слева от него — глава минюста Франции Николь Беллубэ. Фото: Посольство Франции

Бывший директор Центра реабилитации детей и молодежи Алексей Петрушевский получил премию Французской национальной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH).

Премию Петрушевскому 10 декабря вручила министр юстиции Франции Николь Беллубэ. Как сообщили в посольстве Франции в Кыргызстане, Петрушевский получил премию за «приверженность защите детей». Он стал одним и пяти победителей среди 164 заявок из 58 стран.

Петрушевский находится под домашним арестом, но для получения награды ему разрешили выехать во Францию.

«Приятно. Гордость. Мы из Кыргызстана первые. Я представлял Кыргызстан, первым делом. Мне дали разрешение на выезд. Я обещал, что вернусь, что и сделаю с большой радостью», — заявил он.

Сейчас Алексей Петрушевский судится за восстановление в должности главы Центра для беспризорных детей.

«По восстановлению на работе выиграл районный суд. Мэрия подала в городской. На счет уголовного дела тоже пока судимся», — добавил он.

Преследование Петрушевского

Петрушевский долгое время был бессменным руководителем Центра для беспризорных детей в Бишкеке. Порой он спорил с властями и соцработниками, защищая своих подопечных.

В Бишкекском горкенеше Петрушевского критиковали за нерациональные траты городского бюджета — он позволял жить в центре детям, которые зарегистрированы в других регионах страны.

В марте, несмотря на сопротивление его коллег и воспитанников, мэрия Бишкека уволила его с поста директора центра из-за утраты доверия. Он не согласился с решением властей и обратился в профсоюз.

В начале июня ГКНБ задержал Петрушевского по подозрению в «злоупотреблении полномочиями», пока он возглавлял Центр по реабилитации детей. Его поместили под домашний арест, но уже через несколько недель обвинение обжаловало это решение и Петрушевского водворили в СИЗО.

Из-за состояния здоровья Петрушевского после сложной операции, омбудсмен Токон Мамытов рекомендовал отпустить его под домашний арест. Глава центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов подтвердил, что Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи и все-таки отпустили его под домашний арест.