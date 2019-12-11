Премьер поручил создать орган по защите личных данных граждан

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил до 1 февраля следующего года создать орган по защите личных данных граждан.

В пресс-службе правительства «Клоопу» заявили, что по Кыргызстану будут установлены тысячи камер видеонаблюдения «Безопасного города» во всех областях. Новый орган поможет хранить большие массивы данных граждан с камер.

По данным ведомства, правительство скоро приступит к созданию рабочей группы и написанию плана работ. Пока неизвестно при каком ведомстве будет работать новый орган. За хранение персональных данных сейчас отвечает Госкомитет информационных технологий.

Утечка данных с камер «Безопасного города»

В начале декабря в интернете распространились фотографии с камер «Безопасного города», на которых один и тот же вероятно подложный госномер фигурирует на пяти разных автомобилях. Пользователи сети начали предполагать, что на одной из фотографий глава ГРС Алмаз Мамбетов. Однако сам Мамбетов это опроверг и заявил, что человек на фотографии похож на него.

Премьер-министр отреагировал на утечку персональных данных с камер «Безопасного города». Он поручил вице-премьеру Кубатбеку Боронову расследовать факт утечки данных граждан и усилить контроль над их использованием.

Кроме того, он поручил провести служебное расследование Госкомитету информационных технологий.