Венгрия выделила 75 мест на бесплатное обучение в университетах. Минобразования пригласило журналистов для освещения открытого конкурса, так как несколько лет назад ведомство обвинили в продвижении детей чиновников в конкурсе.

«С учетом скандалов, вызванных в процессе отбора в прошлом году, под руководством нового министра конкурс в этом году планируют проводиться предельно открыто, беспристрастно и объективно», — заявили в ведомстве.

Минобразования пригласило журналистов для освещения процесса отбора с первых этапов до финала. Как заявили в ведомстве «Клоопу», сделать конкурсный отбор прозрачным — поручение министра Каныбека Исакова.

Венгерское правительство обеспечит студентов бесплатным обучением, стипендией от 9 400 сом, общежитием или суммой денег на жилье. Электронные заявки на участие в отборе принимаются до 15 января следующего года. Венгерская сторона выберет кандидатов на обучение и объявит результаты летом.

Скандал вокруг венгерских грантов

В 2016 году Венгрия и Кыргызстан подписали соглашение, по которому в венгерских университетах ежегодно должны обучаться 25 кыргызских студентов.

В мае 2017 года депутат парламента Жанар Акаев заявил, что гранты на обучение в Венгрии получили дети чиновников, представителей правительства и парламента.

По данным Акаева, на грантовое обучение подавали сто абитуриентов, чьи документы не дошли до венгерской стороны. Зато на грантовое обучение попали дочь статс-секретаря Минобразования Калысбека Шадыханова, дочь парламентария Марадалы Мадеминова и дочь начальника отдела Минобразования Марата Усупбекова.

Тогда Минобразования заявило, что все конкурсы проводятся открыто, и что если в списке числился ребенок депутата, то он прошел по всем требованиям.