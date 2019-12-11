Чтобы похороны не были расточительными, в Оше предлагают не накрывать пышный стол — традиционно кыргызские поминки очень затратны из-за убоя животных и обильных угощений. Кроме того, гостей принимают не только в день похорон, но и на 40 день после смерти и годовщину.

Обильные угощения на похоронах уже запретили в Жапалакском сельском округе Ошской области. Правило не распространяется на приезжих издалека родственников, их на похоронах накормят.

Зато односельчан умершего не будут приглашать на 40 дней со дня похорон. Для того, чтобы инициатива прижилась, муфтият проведет разъяснительную работу с местными жителями — это более 30 000 человек из 13 сел.

По информации ДУМК (Духовное управление мусульман Кыргызстана), решение о запрещении расточительных похорон приняли на местной конференции. В будущем там же планируют рассмотреть недопущение расточительных тоев (традиционных праздников с пышным застольем по разному поводу — свадьбы, юбилеи, рождение ребенка и так далее).

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