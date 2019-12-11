Правоохранительные органы сообщили журналистам Kloop.kg, что следствие не помешает работе провайдера «Акнет» и многочисленные клиенты компании не останутся без интернета и телевидения. «Акнет» — один из самых популярных в Кыргызстане провайдеров кабельного ТВ.

Ранее МВД сообщило об окончании досудебного производства в отношении президента ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру.

Следствие утверждает, что выявлены факты уклонения от уплаты налогов. Финпол обнаружил неуплаченные налоги на сумму в 150 миллионов сомов. МВД обнаружило еще 616 миллионов 816 тысяч сомов неуплаченных налогов, кроме того растрату и присвоение на сумму в 384 миллиона 901 тысячу сомов.

Уголовные дела и Акнет

Глава Акнета Кубан Ажимудинов был задержан в мае 2019 года. Тогда же задержали гендира и главбуха фирмы «Строй Сеть» — в МВД фирму назвали «аффилированной» с «Акнетом». Милиция подозревала задержанных в растрате в особо крупном размере.

За месяц до этого, в апреле, генпрокурор Откурбек Джамшитов сообщал, что есть три уголовных дела, связанных с «Акнетом». Проблемы с законом у компании начались в конце ноября 2018 года, когда финансовая полиция провела обыски в офисе «Акнета».

Тогда компания назвала это «рейдерским захватом» и в работе кабельного телевидения и интернета от «Акнета» начались перебои. После в сети появилось видео, на котором якобы сотрудник Финпола вымогал деньги у сотрудников «Акнета».

Бывший коммерческий директор «Акнета» Руслан Абдымажитов сказал, что это он обратился в Финпол с заявлением проверить деятельность компании. Он обвинил экс-партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях.

«У меня есть только одно требование. «Акнет» должен, как и раньше, работать в законном русле и платить налоги. Пусть даже для обеспечения этого будет введено внешнее управление. Я и на это готов. Сейчас «Акнет» не нуждается в дополнительном финансировании. Надо лишь следить за тем, чтобы дальше он работал в рамках закона», — утверждает Руслан Абдумажитов.

Над текстом работали: Батма Шукурбекова и Жамиля Асанова