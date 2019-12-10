Ведь именно так должна доказываться коррупция, именно этого народ ждет от правоохранительных органов.

Пять человек по этому делу пошли на сделку со следствием и согласились лжесвидетельствовать против меня. Я не держу зла на них, так как понимаю, какое давление было на них оказано, они пошли на это из безысходности, чтобы не попасть за решетку. Но они не представили суду, и не могли представить, доказательств коррупционных схем или богатств, добытых преступным путем. Все что они сделали, это дали голословные, ничем не подтвержденные лжесвидетельства.

У меня просто-напросто нет ничего добытого преступным путем, нет банковских счетов, нет недвижимости стоимостью в миллионы долларов в Дубаях или в офшорах, я не организовывал дорогостоящие спортивные турниры, я не вывозил миллионы долларов за границу, я не занимался крупной благотворительностью для подкупа нуждающихся граждан.

Гособвинение вместо того, чтобы доказать коррупцию, собрало 37 томов уголовного дела, содержащие документы, подтверждающие факты официальных мероприятий, официальную переписку, факты, подтверждающие, что все свои силы я направлял на исполнение своих прямых функциональных обязанностей в интересах государства».

Контекст: По данным Генеральной прокуратуры, в результате нарушений при реконструкции Исторического музея бюджету был нанесен ущерб в 101,6 млн сомов. Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате. Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Среди них оказались бывший глава правительства КР Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

О президенте и Матраимове