На угольной шахте в городе Сулюкта, в Баткенской области, погибли четыре человека. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Элмира Шерипова.

Пресс-секретарь представительства Правительства в Баткенской области Чолпон Бердигулова сообщила, что двое погибших были родными братьями. Самому старшему из погибших было 43 года, самому младшему — 23 года.

Угольное месторождение разрабатывало ОсОО «Ормон». Эта компания получила лицензию на разработку угля в феврале 2017-года.

Только в октябре 2019 года в шахтах Баткенской области погибли 9 человек.

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