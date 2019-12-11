Фото: Маршрутка Бишкека

Водители маршрутных линий начали переходить на баланс мэрии Бишкека. Например, 14 ноября сотрудничать с муниципалитетом начали водители маршрутов 258 и 171.

Мы поговорили с управлением городского транспорта, частной компанией и маршрутчиком для того, чтобы объяснить почему это происходит.

«Чтобы улучшить транспорт»

В интервью «Клоопу» ведущий специалист управления гортранспорта Бекжан Акматбеков заявил, что мэрия не преследует цели упразднить маршрутки.

«Это нужно для того, чтобы создать конкуренцию частным компаниям, для того, чтобы они улучшали условия для водителей и пассажиров», — сообщил Акматбеков.

На балансе мэрии на данный момент уже работают 70 водителей по четырем маршрутным линиям — 227, 131, 258 и 171. Все они носят инициал «М», что означает «муниципалитет».

Чтобы попасть на ведение муниципалитета, водители одного маршрута должны написать коллективное письмо в мэрию. Позже руководство управления городского транспорта решит — обслуживать маршрут или нет.

Однако частная компания может выступать против передачи маршрута, тогда мэрия вместе с водителями и этой фирмой проводят совещание, на котором решат конфликт.

Мэрия предоставляет водителям ежедневный технический и медицинский осмотр, а также юридическую помощь. За это водитель ежемесячно платит 1 тысячу сомов, что в разы меньше суммы на частном обслуживании. Маршрутки, на которых ездят водители, не принадлежат мэрии — транспорт маршрутчики купили сами или берут в аренду. Муниципалитет лишь технически обслуживает эти маршрутки.

Если водители больше не захотят сотрудничать с мэрией — они могут написать коллективное письмо и уйти в частную фирму. Как заявили в мэрии, с 2014 года компании сами могут составить маршрут и утвердить его у мэрии. Ранее маршруты муниципалитет разыгрывали в аукционах — побеждали компании с лучшими условиями.

«Это рейдерский захват»

Владелец компании по обслуживанию маршруток «ЮРаМ» Мирвали Абдулов, сообщил, что из-за нововведений мэрии от него ушли более 30 водителей. Сейчас с ним работают лишь четверо маршрутчиков.

По его словам, маршрутчики уходят в муниципальную службу, потому что там более дешевое обслуживание. В интервью «Клоопу» Абдулов сказал, что не понимает, зачем это нужно мэрии, но назвал ее действия «рейдерским захватом».

«Чтобы не изобретать велосипед, они использовали готовый маршрут и номер маршрута — 227, только добавили букву М в конце. Люди же не разбираются, М там или нет, садятся, как привыкли», — сказал он.

Абдулов заявил, что их фирма разрабатывала маршрутные линии, тестировали и «обкатывала» их, а теперь готовый популярный маршрут забрала мэрия.

«Мы посредники между мэрией и водителями. Мы ведем всю работу, принимаем водителей, создаем все условия, как юридические лица, и с этого мы платим налоги», — сообщил Абдулов.

«Никто лишние деньги не собирает»

Как заявляет бригадир 227 маршрута Улукбек Осконалиев, работа на балансе мэрии помогла ему сэкономить деньги. Раньше он обслуживался в компании «ЮРаМ» и платил ежемесячно 4,5 тысячи сомов.

«В кармане остается около 2,5 тысяч. Спокойнее работать, лишней волокиты нету с документами. Никто лишние деньги не собирает. У моих ребят с документами все нормально. Раньше хотя все нормально было с документами, но по 50-60 сом собирали», — заявляет он.

По словам Осконалиева, на таксопарках мэрии можно бесплатно помыть маршрутку и полностью ее проверить.

«Многих [водителей] пугали, что надо в разные места ехать для проверки. Но все в одном месте. Многие пугают тем, что проверки и не выпускают, но такого нету. Только шапку поменяли. Насчет финансов меньше платить», — заявляет бригадир.

В апреле 2018 года водители маршруток устроили забастовку и не вышли на работу. Они требовали убрать посреднические компании и напрямую работать на мэрию.

Соавтор: Камила Баймуратова