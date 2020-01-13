Канат Сагымбаев — бывший сотрудник госохраны, причем бывшим он стал уже после штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого он охранял.

Атамбаеву, как бывшему президенту, охрана полагалась по закону.

По словам Сагымбаева, Госкомитет нацбезопасности, направивший его охранять экс-президента, не предупредил его о штурме и приказал охранять объект. Но после штурма Сагымбаев не только лишился работы, но ещё и стал фигурантом уголовного дела.

10 января стало известно, что его подозревают в 11 особо тяжких преступлениях.

В чем подозревают телохранителя?

Фото: 24.kg

Адвокат Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу подтвердил «Клоопу», что его подзащитного подозревают в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений.

По его словам, сначала Канат Сагымбаев проходил фигурантом по статьям «Организация покушения на насильственный захват власти», «Организация массовых беспорядков и призывы к насилию над гражданами», «Организация захвата заложников», «Пособничество в убийстве» УК КР.

Позже его обвинили в пособничестве в покушении на убийство, применении насилия или угрозах применения насилия в отношении представителя власти, организации воспрепятствования деятельности следователя и организации применения насилия в отношении органа дознания. Канату Сагымбаеву вменяют также злоупотребление должностным положением и организацию хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.

«На данный момент мы на этапе ознакомления с материалом уголовного дела, по завершению ознакомления материала данного дела, мы будем подавать ходатайство», — заявил адвокат Сагымбаева.

«Предлагали сотрудничество»

Родственники, односельчане и близкие Сагымбаева несколько раз выходили на акции протеста и требовали освободить его

Канат Сагымбаев считает все обвинения абсурдными. Его мнение передал адвокат.

«Это дело носит политическую подоплеку, [конфликт] между “старыми друзьями”», — считает Сагымбаев. По его словам, он не препятствовал следствию, ведь люди в масках с оружием, штурмовавшие дом Атамбаева, не представились как «следствие или орган дознания».

Он утверждает, что ему не раз предлагали сотрудничать со следствием взамен на освобождение.

«Я считаю, что все это спланировано. Мне следствие не раз предлагало сотрудничество взамен на освобождение от уголовной ответственности», — говорит Сагымбаев. Он считает, что все обвинения «строятся на голословных обвинениях заинтересованных лиц» — людей, которые заключили сделку со следствием.

ГКНБ утверждает, что предупреждало телохранителя о штурме, и он не выполнил свои обязанности. В декабре 2019 года Сагымбаев просил привлечь к ответственности руководство ГКНБ — телохранитель настаивал, что не знал о штурме, что ему и бойцам «Альфы» дали разные приказы. Ему — охранять объект, им — штурмовать резиденцию и поймать бывшего президента.

Телохранители Атамбаева

Дамир Мусакеев. Фото: Клооп

Сагымбаев — не единственный телохранитель Атамбаева, ставший фигурантом уголовного дела. Уголовное дело возбудили и против экс-главы 9-й службы ГКНБ (Госохрана) Дамира Мусакеева. В мае 2019 года его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными положениями при распределении служебных квартир.

Мусакеев своей вины не признал и заявил, что «всегда ненавидел коррупционеров и никогда не залезал в чужой или государственный карман».

Авторки: Батма Шукурбекова и Жамиля Асанова