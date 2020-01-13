Найденного в Нарынской области истощенного снежного барса перевезли сначала в Бишкек, а теперь отправили в реабилитационный центр NABU-Кыргызстана в Иссык-кульской области. Там животное будет находиться под присмотром ветеринаров и вовремя получать пищу.

Ветеринары рассказали, что барса выпустили в вольер питомника в селе Ананьево Иссык-кульской области, где находятся ещё два барса.

«Состояние у барса нормальное. Он поел. Там есть 6 сотрудников NABU, которые будут за ним ухаживать», — рассказал в интервью «Клоопу» ветеринар немецкого Союза охраны природы NABU-Кыргызстан Бакыт Ажыбеков.

Это женская особь барса и ей уже придумали имя — Ак-Моор.

Снежного барса привезли в Бишкек 11 января из Нарынской области, где его нашли местные чабаны. Вероятно животное спустилось к людям в поисках еды.

Ветеринары приняли решение перевести животное в реабилитационный центр, потому-что из-за пожилого возраста и отсутствия клыков барс не может самостоятельно охотиться.