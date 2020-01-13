С прошлого года дальнобойщики из Кыргызстана не могут пересечь казахский контрольно-пропускной пункт «Карасу», соседствующий с пунктом Ак-Тилек со стороны Кыргызстана. Кыргызский пункт они проходят, но их разворачивают казахские пограничники.

Количество дальнобойщиков возросло до 130-140 грузовых машин. Инфраструктура рядом с КПП отсутствует — водителям тяжело в таких условиях, особенно в мороз. По словам одного из водителей, стоящие в пробке дальнобойщики везут товары народного потребления.

С водителей требуют «электронную пломбу», но они не знают что это и где ее взять. Ранее правительство Кыргызстана обещало уладить этот вопрос и попрекало Казахстан нарушением норм ЕАЭС. Однако правительство также признало, что ранее было принято кыргызско-казахское соглашение о внедрении навигационных пломб, причем еще летом 2019 года.

Автор: Студент школы «Клоопа» Адилет Иманалиев