В центре Бишкека у памятника Уркуе Салиевой прошел митинг против насилия — длился он куда меньше, чем угрожали его участникам. Накануне провокаторы предприняли немало действий, чтобы сорвать его — неизвестные писали угрозы участникам, а кыргызский певец Тата Улан и проповедник Озубек Ажы Чотонов предлагали своей аудитории прийти на митинг и помешать его проведению. Несмотря на усилия противников мероприятия, митинг прошел (и прошел всего за минут сорок), на него пришли около 300 участников.

Участники протеста пришли с оригинальными плакатами и кричали лозунги о своем праве быть свободными и счастливыми в Кыргызстане.

На митинге были бывшая глава государства Роза Отунбаева и антикоррупционная активистка Ширин Айтматова. И если они пришли поддержать митингующих, то группа других женщин хотела акцию сорвать. Женщина в элечеке пришла задолго до митинга, пыталась взять слово, которое ей не дали — такими были правила мероприятия, никаких речей от кого бы то ни было, только модераторы.

Женщина начала ругаться и говорить о неких «традиционных ценностях». Пришли и с такими же высказываниями другие женщины — ранее их видели на сорванном марше. Там они провоцировали участниц, бросались на них, пинали и хватали — передавая затем милиции с криком «Вот, забери ее».

Пришел на митинг и когда-то популярный певец Тата Улан — ранее он писал в соцсетях, что нужно прийти и помешать проведению акции. Такие же предложения озвучил и скандальный проповедник Озубек Ажы Чотонов — и тоже пришел. На митинге появились и двое из движения нацпатов «Кырк-Чоро». Интереса у участников протеста они не вызвали, но высказались журналистам. Найдя аудиторию в лице журналистов Тата Улан рассказывал о своих семейных ценностях — главное, чтобы жена дома сидела.

После того, как Генпрокуратура и Бишкекский горсуд признали запрет митингов незаконным (что итак было понятно, это ясно написано в Конституции), а разгон участниц осудили власти, этот митинг прошел очень спокойно. Милиция следила за порядком, а глава милиции Первомайского района обещал, что не допустит провокаций.

Едва митинг закончился, в социальных сетях полилась волна фейка — например, журналистка Пятого канала Диана Айдарова написала очередной гомофобный пост, назвав журналистку «Клоопа» молодым геем, аналогичный пост с другими участниками митинга опубликовали паблики, которые регулярно выпускают фейковые новости.