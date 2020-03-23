«Государства не смогут победить коронавирус, просто закрыв свои границы«, — так сказал в интервью на «Шоу Эндрю Марра» на BBC главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. В то же время он добавил, что предпринимаемые ограничительные меры необходимы, чтобы в будущем избежать возобновления распространения вируса.

«Что нам действительно нужно, так это сосредоточиться на поиске и изоляции зараженных вирусом, найти контактировавших с ними и изолировать их тоже […] Если сейчас не ввести строгие меры по здравоохранению, то после снятия ограничения на передвижение и изоляции существует опасность, что болезнь снова подскочит вверх». — заявил Райан.

Большая часть стран Европы и США последовали за примером Китая и других азиатских стран и ввели решительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Большинству рабочим было велено работать из дома, а общественные были закрыты.

Райан заявил, что вследствие введения ограничений в сочетании с жесткими мерами по проверке каждого возможного подозреваемого в Китае, Сингапуре и Южной Корее, эпицентр пандемии был смещен с Азии.

«Как только мы подавим распространение [вируса], мы должны заняться самим вирусом. Мы должны принять бой с вирусом», — сказал Райан.

Райан также рассказал, что в разработке находятся несколько вакцин, но только одну из них начали испытывать в США. На вопрос, сколько времени потребуется, прежде чем в Британии появится вакцина, он ответил, что людям нужно быть реалистами.

«Мы должны быть реалистами. На разработку и тестирование вакцин уходит много времени. Мы должны сделать их безопасными, доказать, что они эффективны. Только тогда начнется производство вакцин для всех. Это очень длительный процесс, мы должны быть осторожными. Вакцина будет применяться для миллиардов людей. Мы должны убедиться, что она будет абсолютно безопасной и не причинит вреда. Мы говорим — по меньшей мере год. Вакцины придут, но нам нужно выйти и сделать то, что необходимо сделать сейчас», — сказал Райан.

Райан отметил, что коронавирус ошибочно считают «болезнью людей преклонного возраста». По его словам в группе риска также находятся люди среднего возраста.

«Мы заметили, что дети и молодые люди в большинстве случаев выздоравливают. Но есть много людей среднего возраста [зараженных коронавирусом]. В [Южной] Корее 19% умерших от болезни были моложе 60ти лет, а это один из пяти. Сегодня в Италии двое из трех умерших моложе 70ти, а 12% пациентов в Италии моложе 50ти. Это не только “болезнь старшего поколения”, она также значительно влияет на людей среднего возраста», — сказал Райан.

По состоянию на 23 марта случаи коронавируса зарегистрированы в 167 странах. Число заболевших достигло 341 722 людей — из них выздоровели 98 869, 14 765 погибло.

В Кыргызстане подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом.