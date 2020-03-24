Бывшему премьер-министру Сапару Исакову оставили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву снизили срок наказания с 15 до 14 лет. Также снят арест с имущества экс-главы Минэнерго, депутата Осмонбека Артыкбаева.

Такое решение председательствующая судья Бишкекского городского суда Ирина Воронцова вынесла 23 марта по делу по модернизации ТЭЦ.

По словам Замира Жоошева, адвоката Сапара Исакова, горсуд почти не изменил решение предыдущей инстанции – Свердловского районного суда.

Тогда Жанторо Сатыбалдиева приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров были приговорены к 2,5 годам, но их освободили в зале суда, зачтя время их ареста в срок заключения.

Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны были выплатить штрафы в 3 млн и 5 млн сомов соответственно.

Вопрос об обращении в Верховный суд пока не решен. По данным адвоката Жоошева, решение будет принято после согласования с обвиняемыми.

Авария на ТЭЦ

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.

Проходящие по делу чиновники отрицают свою вину. Исаков и экс-президент Алмазбек Атамбаев считают обвинения «необоснованными», говоря, что президент Сооронбай Жээнбеков так оказывает давление на своих оппонентов.

Единственный, кого следствие не требует посадить — Осмонбек Артыкбаев — летом 2019 года дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Госкомитет нацбезопасности сообщал, что причастность Атамбаева к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека расследуется отдельно от дела, в котором фигурируют Исаков, Лаврова и другие.

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