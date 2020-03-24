



Для профилактики коронавируса все зоны риска обрабатывают дезинфекторы.

Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков сообщил о 26 новых случаях заражения коронавирусом — таким образом, всего в Кыргызстане зафиксированы 42 зараженных.

Среди госпитализированных с положительным результатом есть дети — ребенок до года, шестилетний и 14-летний.

Новых зараженных зафиксировали в следующих медучреждениях — Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека, Ошской межобластной клинической больнице, Ноокатской территориальной больнице, Джалал-Абадской областной клинической больнице и Баткенской областной объединенной больнице.

По информации Штаба, из 26 заразившихся 14 человек вернулись из малого хаджа из Саудовской Аравии, остальные – лица, которые с ними контактировали. Девять из них — жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Еще двое — из Ала-Букинского района той же области. Первые зараженные в середине марта были выявлены именно в Сузакском районе — и как мы видим, теперь зараженные зафиксированы уже в двух областях одной области.

Зафиксированы новые зараженные и в Ошской области — двух районах и Оше. Шестеро в Ноокатском районе, где ранее уже фиксировали зараженных, восемь из Кара-Сууйского и один из Оша.

Число зараженных вскоре может увеличиться — госпитализированы еще 4 человека. Их предварительные анализы оказались положительными.

Резкий рост выявления заражённых совпал с указом о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и отдельных районах Джалал-Абадской и Ошской областей.

ЧП должно начать действовать 25 марта.

Это самый большой прирост новых случаев заражения с тех пор, как 18 марта в Кыргызстане были выявлены первые заболевшие.

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