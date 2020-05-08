За минувшие сутки стало известно о двух зараженным COVID-19 медиках из Бишкека и Джалал-Абадской области.

Всего по стране 226 случаев заражений среди медиков и из них 163 человека уже выздоровели, одна погибла — врач бишкекской поликлиники №3 Жузумкан Кокумбаева.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выделил на выплаты обещанных компенсаций медикам 50 миллионов сомов — по 200 тысяч должны выплачивать врачам, заразившимся коронавирусом, а в случае смерти должны выплатить миллион. Минздрав ранее обещал, что семье погибшей сотрудники ЦСМ №3 выплатят компенсацию.

Выделенных 50 миллионов хватит на 246 компенсаций — если считать одну компенсацию за смерть врача и остальную сумму направить компенсации за заражения. Пока выделенной премьером суммы хватает на выплаты. Но решать, кому выплатят, а кому нет, будет комиссия Минздрава.

Зараженные медики

Зараженные медики — это не только врачи, средний и младший персонал, но и санэпидемиологи и другие сотрудники Минздрава.

Например, известно о заражении в департаменте при Минздраве.

«В Департаменте лекарственного обеспечения и медтехники, выявлено 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, они все взаимосвязаны. Заражение произошло от одной сотрудницы. Все сотрудники под наблюдением, проведены дезинфекционные мероприятия», — сообщил сегодня, 8 мая, замминистра здравоохранения Н.Усенбаев.

Днем ранее была подтверждена информация о заражении двух сотрудников детской больницы в Джале на юго-западе Бишкека. Также известно о заражении главврача ЦСМ №14. Ранее среди зараженных оказались сотрудники других поликлиник Бишкека — 3, врач которой погибла, и 17. В обеих поликлиниках в числе зараженных были не меньше восьми медиков, от которых заразились и члены их семей.

Не все эти врачи контактировали с зараженными пациентами — некоторые сотрудничали с санэпидемиологами, а в СЭС была вспышка коронавируса, потому что специалисты учреждения по работе посещают очаги заражения.