Республиканский штаб сообщил, что коронавирус обнаружили у пяти медиков — трех в Нарынской области и по одному в Бишкеке и Джалал-Абадской области.

Всего известно о 231 случае заражения COVID-19 среди медиков и выздоровлении 166 из них. Одна из медработниц — врач бишкеской ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева — скончалась 2 мая.

На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.

Выделенных 50 миллионов хватит на 246 компенсаций — если считать одну компенсацию за смерть врача и остальную сумму направить компенсации за заражения. Пока выделенной суммы хватает на выплаты. Но решать, кому выплатят, а кому нет, будет комиссия Минздрава.