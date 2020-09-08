Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ 7 сентября открыло ограниченную миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Кыргызстане.

В организации отметили, что из-за пандемии COVID-19 БДИПЧ не сможет направить краткосрочных наблюдателей перед самими выборами 4 октября, поэтому наблюдение пройдет в формате ограниченной миссии, в которую будут только входить долгосрочные наблюдатели по всей стране.

«Члены миссии в день выборов посетят ограниченное количество избирательных участков, однако систематического наблюдения за голосованием, подсчетом или подведением результатов не будет. Итоговый отчёт о наблюдении за выборами будет опубликован примерно через два месяца после завершения избирательного процесса», – сообщили в БДИПЧ.

Миссия была направлена в страну после официального приглашения со стороны властей Кыргызстана.

«Миссия будет вести наблюдение за выборами на предмет соблюдения обязательств ОБСЕ, а также других международных обязательств и стандартов проведения демократических выборов», – сообщили в организации.

По данным ОБСЕ, миссию возглавляет Томас Бозеруп, в основном составе – 12 экспертов, находящихся в Бишкеке. Кроме того, в страну прибудут еще 18 долгосрочных наблюдателей, которые 11 сентября будут распределены по регионам.

Сам Томас Бозеруп 8 августа выразил благодарность ЦИК за приглашение наблюдать за выборами.

«БДИПЧ весьма часто находился и находится в Кыргызстане. Это уже 12 выборы, которые мы будем наблюдать. Краеугольный камень нашего наблюдения – это независимость. Независимость не только при наблюдении выборов, но и после выборов», – сказал он.

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ будут следить за регистрацией избирателей, ведением агитации, избирательными комиссиями, соблюдением выборного законодательства, и проводить встречи с представителями госорганов, партий и гражданского общества. Кроме того, будет вестись мониторинг освещения агитации СМИ.

Наблюдение за выборами президента

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека неоднократно участвовало в наблюдении за различными выборами в Кыргызстане. Их наблюдатели считаются самыми независимыми в мире.

В 2017 году на выборах президента участвовало 418 международных наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали использование административного ресурса, запугивание и подкуп избирателей.

По их словам, тогда решения Центризбиркома были «сомнительны» и «предвзяты». Кроме того, в некоторых случаях была нарушена тайна голосования, так как некие лица стояли возле урн и контролировали выборный процесс.

Однако, они сообщили, что подобных нарушений было не так много и они не повлияют на легитимность выборов. Международные наблюдатели ОБСЕ заключили, что выборы прошли на 94% положительно.

Парламентские выборы в 2015 году были оценены как «транспарентные и конкурентные», так как избиратели смогли свободно сделать свой выбор среди большого числа партий-претендентов.

«Однако в Кыргызстане требуется улучшить избирательное законодательство, в особенности, нужно обратить внимание на реализацию конституционного права граждан участвовать в выборах. Кроме того, необходимо повысить прозрачность избирательных кампаний и финансирования политических партий», – отметил тогда глава делегации ПАСЕ Мерцелл Матье Пи.

Тогда за выборами следили 350 краткосрочных наблюдателей, 22 долгосрочных наблюдателя и 15 экспертов.

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 4 октября 2020 года. Агитационный период будет длиться месяц — с 4 сентября по 3 октября.

Партии уже провели свои съезды и прошли регистрацию. Центризбирком зарегистрировал 15 партий, от которых выдвигается 1912 кандидатов.