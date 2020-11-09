И.о. президента Садыр Жапаров заявил, что в ближайшие 10 дней на общественное обсуждение будет вынесен проект новой Конституции. По его словам, народ сможет не только поддержать предложенные поправки в основной закон страны, но и внести туда свои идеи.

При этом, согласно действующей Конституции, президент и и.о. президента не могут быть инициаторами поправок. Их могут выдвигать либо нардепы, либо не менее 300 тысяч избирателей.

Что обещает изменить Жапаров

Садыр Жапаров и его команда предлагают отказаться от парламентской формы правления в пользу президентской. При этом ряд политиков и юристов считает, что этот шаг возвращает Кыргызстан в число авторитарных стран мира, и помогает узурпации власти.

«Вносится предложение перейти на президентскую форму правления. Парламент предлагается сделать смешанным — проводить выборы по мажоритарной системе и партийной системе. Будет обсуждаться все», — заявил Жапаров.

Главным органом страны будет народный курултай.

«Один раз в год в городе Бишкек будут собираться 2000 представителей со всех регионов страны. Представители сел, айыл окмоту, районов будут приезжать и заслушивать отчет о работе президента и парламента. За 30 лет ни один президент, ни один парламент не отчитывался перед народом. Если, даст бог, Конституция будет принята, то со следующего года уже начнем проводить курултай», — сообщил Жапаров нарынчанам.

До этого в интервью Al Jazeera он заявлял, что курултай даже сможет получить право отправлять в отставку президента и премьера за плохую работу.

Как будут принимать поправки в Конституцию

Во время недавней встречи с жителями Оша Садыр Жапаров рассказал, как будут принимать поправки в основной закон страны, и отверг обвинения в узурпации власти. По его словам, он изначально собирался быстрее принять проект в парламенте, но гражданский сектор отметил, что полномочия депутатов завершились 28 октября и это будет вне закона.

«Поэтому мы создадим Конституционное совещание и передадим проект им. В него мы включим всех, начиная от неправительственных организаций и до всех заинтересованных граждан. Заседания совещания будут транслироваться в прямом эфире», — сказал Жапаров.

Затем назначат дату референдума по поправкам в Конституцию. И только потом, после референдума и досрочных президентских выборов 10 января 2020 года, кыргызстанцы смогут выбрать новых депутатов парламента.

Политический кризис

Политический кризис в Кыргызстане начался 5 октября, когда тысячи людей, недовольных результатами выборов в парламент вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону, но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

ЦИК из-за политической обстановки отменила итоги голосования выборов в парламент и назначила повторные на 20 декабря. Однако ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва инициировали и одобрили законопроект, который предусматривает проведение конституционной реформы и перенос парламентских выборов на 4-6 месяцев.

И.о. президента Садыр Жапаров подписал этот закон, однако до сих пор неизвестно, когда пройдут повторные парламентские выборы. Сначала власти планируют провести референдум, на котором граждане должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считают, что перенос парламентских выборов нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

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